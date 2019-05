Le CA de la FLF, qui s'est réuni lundi soir, a décidé de déclarer le Racing FC Union Luxembourg champion national de futsal pour la saison 2018-2019. Une décision que regrette le club differdangeois.

Sport 1

Le Racing champion sur tapis vert, Differdange publie la vidéo des faits

Le CA de la FLF, qui s'est réuni lundi soir, a décidé de déclarer le Racing FC Union Luxembourg champion national de futsal pour la saison 2018-2019. Une décision que regrette le club differdangeois.

Pour prendre cette décision, la FLF s'est basée sur les décisions du CA du 6 mai 2019 de mettre fin avec effet immédiat au championnat de la saison 2018-2019 mais aussi de la Cour d’Appel du 22 mai qui a confirmé le jugement du Tribunal Fédéral du 8 mai 2019 concernant la victoire par forfait 3-0 du Racing lors de la première finale du best of three du Futsal.

Pour rappel, la première manche de la finale de futsal, entre le Racing et Differdange 03, avait été interrompue après seulement 17 minutes de jeu en raison d'échauffourées.



L'attribution du titre au Racing met donc définitivement un terme à ce triste feuilleton. A la suite de ce verdict, le club de la capitale devrait pouvoir représenter le Luxembourg dans le cadre de la Coupe d'Europe de futsal.



Du côté de Differdange, le club a fait part de son incompréhension via un communiqué. «Nous sommes dans l'obligation d'admettre que le futsal et le sport luxembourgeois ont touché le fond. Une telle décision ne montre que continuer à se battre pour un sport, où le mérite sportif passe au deuxième plan, nous laisse perplexe sur le fait qu'on se bat pour une cause perdue d'avance.»



En guise de protestation, les responsables de la section futsal ont publié une vidéo des faits, «elle montre toute la vérité derrière cette affaire», estime le club differdangeois.