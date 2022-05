Quatre ans après son dernier triomphe, le club de la capitale s'empare à nouveau de la Coupe de Luxembourg.

Le Racing bat le F91 en finale de la coupe

Bob HEMMEN Quatre ans après son dernier triomphe, le club de la capitale s'empare à nouveau de la Coupe de Luxembourg.

Le Racing a remporté la coupe nationale de football. Vendredi soir, les joueurs de la capitale se sont imposés au Stade de Luxembourg devant 3.531 spectateurs contre le champion F91 par 3 buts à 2. Les Dudelangeois se sont certes battus à plusieurs reprises à Kockelscheuer, mais le rêve du doublé s'est tout de même brisé à la fin.

Le F91 a mieux entamé la partie et a contrôlé le jeu en début de match, tandis que les joueurs de la capitale se sont mis à l'affût de contres. Bien que Dudelange se soit montré dangereux à plusieurs reprises dès le début, le premier but est venu de l'autre côté du terrain.

Le Racing n'a eu besoin que d'une seule occasion pour ouvrir le score après douze minutes. Suite à un corner, Emmanuel Françoise a d'abord placé une tête sur le but de Dudelange, Kobe Cools a voulu repousser le ballon sur la ligne, mais le défenseur du F91 a marqué contre son camp.

Plus de 3.500 spectateurs ont assisté à la finale au Stade de Luxembourg. Photo: Christian Kemp

Dix minutes plus tard, Dudelange avait la bonne réaction, lorsque Kevin van den Kerkhof marquait le premier but de l'équipe, après une mauvaise passe de Yann Mabella.

Le F91 continuait à mettre la pression et à pousser pour marquer un nouveau but, mais les Dudelangeois se faisaient contrer de manière exemplaire à la 27e minute. Mabella ne laissait aucune chance aux Dudelangeois dans un duel de course et redonnait l'avantage aux joueurs de la capitale. Avant la mi-temps, le F91 avait même de la chance que le Racing ne marque pas un autre but.

Mais les Dudelangeois ont continué à jouer courageusement vers l'avant, après le changement de camp, et ont été immédiatement récompensés à la 47e' lorsque Jules Diouf a marqué le 2:2 d'un coup de pied retourné spectaculaire après un corner.

L'équipe de Dudelange a eu l'occasion d'applaudir de temps en temps, mais à la fin, ils quittent le terrain en tant que perdants. Photo: Christian Kemp

Le F91 aurait pu prendre l'avantage pour la première fois à la 66e', mais le gardien du Racing Romain Ruffier était à la hauteur sur la frappe de Samir Hadji. De l'autre côté, Loris Tinelli a testé Lucas Fox de Dudelange de loin.

Après une mésentente entre le gardien du F91 et Ricardo Delgado, Mabella a de nouveau frappé à la 71e' et a marqué le 3:2.

Dudelange devait donc se montrer encore plus offensif pour forcer une prolongation. Mais Ruffier n'a plus été inquiété en fin de match.

L'entraîneur Jeff Saibene et ses protégés ont exulté. Grâce à ce triomphe, le Racing pourra en outre disputer les qualifications pour la Conference League la saison prochaine.

