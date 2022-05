Le club de la capitale devrait être sacré ce samedi soir au terme d'un sans-faute qui ne profite à personne.

Le Racing attend le titre et la réforme

Les combats les plus inégaux sont les plus beaux à mener. Mais celui qui consistait à déboulonner le Racing de sa statue était perdu d'avance. Les chiffres sont éloquents. Vingt victoires en 21 matches, 138 buts inscrits pour 12 encaissés. Circulez, il n'y a rien à voir! Mais beaucoup à dire!

Car le championnat féminin a parfois marché sur sa tête. Lorsque l'armada des ciel et blanc s'avançait vers elles, certaines équipes ont trouvé la faille administrative pour déposer les armes pendant la rencontre. Une façon opportune de ne pas ajouter un forfait à un autre qui pourrait en entraîner un général. Et une manière aussi d'adoucir des chiffres qui font toujours mauvais genre sur une ardoise de fin de championnat.

Victime du système, le Racing a poursuivi sa route en alertant l'état-major du football grand-ducal dont la marge de manœuvre se réduisait aux textes et au règlement. Et qui, à part déplorer la situation, ne pouvait actionner qu'un seul levier. Celui d'une réforme. Avec le temps nécessaire pour la mettre en place. «Je suis à la tête du groupe de travail. On collecte les informations que nous renvoient les clubs», concède Carine Nardecchia qui se rend compte de l'ampleur de la tâche. «Certains pensaient que ce serait facile mais il faut trouver le juste milieu.»

«Mes filles ne prennent pas de plaisir à gagner 20-0»

Cette volonté farouche de ne froisser aucune susceptibilité colle bien à l'image d'une fédération qui a parfois du mal à séparer le socle du haut de la pyramide. Pourtant, le train n'attend pas. Le football féminin est en plein boom partout dans le monde. Les pays voisins du Luxembourg cartonnent et les Lionnes de Dan Santos n'ont pas attendu le coup de sifflet du chef de gare pour sauter dans la wagon.

Il reste au championnat domestique à se mettre au diapason. Et ce ne sera pas encore pour la saison prochaine. «Mes filles ne prennent pas de plaisir à gagner 20-0», résume Alexandre Luthardt. L'entraîneur du Racing a donné ses idées dont celle d'une Super League formée par huit équipes avec des play-offs pour le titre.

En attendant de démêler l'écheveau, les joueuses de la capitale ont un devoir à finir samedi contre Ell. Pour soigner un bulletin déjà très propre. Pour fêter un second titre consécutif. Et pour se tourner déjà vers la prochaine Ligue des champions qui est leur seule raison de vivre pour l'instant. «J'ai des filles qui ont joué dans des clubs européens, d'autres ont participé à une Coupe du monde. Alors oui, elles vivent pour cet objectif qu'elles peuvent atteindre avec le Racing.»

Derrière le club de la capitale, on se battra pour les places d'honneur. Mamer, Junglinster et l'Entente Wormeldange-Munsbach-Grevenmacher ont toutes avancé de solides arguments. Qui ont parfois inquiété le Racing.

Mais sur l'ensemble d'une saison, il n'y avait pas photo.

