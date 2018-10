Le Paris-SG a bien redressé la barre après sa défaite initiale à Liverpool (2-3). Les hommes de Thomas Tuchel ont écrasé l'Etoile Rouge de Belgrade (6-1) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la C1. A Moscou, Schalke 04 a fait une bonne affaire contre le Lokomotiv (1-0).

Le PSG se balade, Schalke 04 prend un point

Le Paris-SG a bien redressé la barre après sa défaite initiale à Liverpool (2-3). Les hommes de Thomas Tuchel ont écrasé l'Etoile Rouge de Belgrade (6-1) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la C1. A Moscou, Schalke 04 a fait une bonne affaire contre le Lokomotiv (1-0).

(AFP) - Inspiré, engagé et spectaculaire, le Paris SG a effectué une démonstration mercredi lors de son deuxième match de poule en Ligue des champion, en écrasant l'Etoile rouge de Belgrade 6-1, grâce notamment à un grand Neymar, auteur d'un triplé.

En deux minutes, la superstar brésilienne a ouvert le score d'un coup franc lumineux (20) et fait le break à l'issue d'un une-deux avec Kylian Mbappé (22e). Edinson Cavani (37e, 3-0) et Angel Di Maria (41e, 4-0) ont alourdi le score avant la mi-temps et Kylian Mbappé a marqué le but du 5-0 (70e). Mais après la réduction du score des Serbes, par Marin (74e) Neymar, encore lui, est venu conclure le festival parisien d'un nouveau sublime coup franc de 25 mètres dans la lucarne (6-0, 81e).

Longtemps cadenassée, la rencontre disputée à Moscou a penché en faveur de Schalke 04 qui a pris la mesure du Lokomotiv grâce à l'Américain McKennie (88e). Le club de Gelsenkirchen compte désormais quatre points.