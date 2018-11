En s'imposant 2-1 contre Liverpool, le PSG a conservé ses chances de rejoindre les huitièmes de finale. Cette journée de mercredi a aussi vu les qualifications pour le tour suivant de l'Atlético Madrid, Dortmund, Porto et Schalke.

Le PSG sauve une balle de match, Tottenham se relance

Groupe A: L'Atlético vire en tête, pas de C3 pour Monaco

Le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid ont logiquement assuré leur présence en huitièmes de finale. L'«Atleti» s'est imposé contre la jeune équipe de Thierry Henry, déjà éliminée de la course aux huitièmes, avec un but de Koke sur une frappe détournée par un défenseur (2e). Puis Griezmann a enfoncé le clou d'un petit extérieur du pied (24e), avant une main de Stefan Savic, exclu sur l'occasion pour un second carton jaune, qui a offert à Monaco un penalty... raté par Radamel Falcao (83e).

L'autre duel de la soirée s'est soldé par un partag entre Dortmund et le FC Bruges (0-0). Les champions de Belgique sont assurés de finir à la 3e place du groupe, ce qui leur permettra de disputer les seizièmes de finale de l'Europa League.

Atlético Madrid (ESP) - AS Monaco (FRA) 2-0

Borussia Dortmund (GER) - FC Bruges (BEL) 0-0



Groupe B: Tottenham relance le suspense



Le second billet pour les huitièmes de finale de ce groupe n'a pas encore trouvé a trouvé son propriétaire. Grâce à sa victoire 1-0 sur l'Inter, Tottenham a relancé le suspense. Le but de l'espoir pour les Londoniens est tombéà la 80e minute grâce à Eriksen. Les Spurs devront aller chercher leur qualification dans quinze jours au Camp Nou.



Christian Eriksen a permis à Tottenham de signer une deuxipme victoire de rang dans la compétition. Photo: AFP

Victorieux sur la pelouse du PSV 2-1, le Barça a décroché une quatrième victoire en cinq rencontres. Messi en a profité pour signer son sixième but de la saison en C1. Piqué a doublé l'avance des Catalans à la 70e minute avant que De Jong ne sauve l'honneur des Néerlandais à la 83e minute.

PSV Eindhoven (NED) - FC Barcelone (ESP) 1-2

Tottenham (ENG) - Inter Milan (ITA) 1-0



Groupe C: le PSG se rassure

Le PSG a sauvé une balle de match en dominant Liverpool 2-1. Bernat a ouvert le score (13e) et Neymar a corsé l'addition (37e). Mais juste avant la pause, Milner a réduit le score sur penalty après une faute de Di Maria sur Mané (45e+1). Les Parisiens joueront leur qualification à Belgrade le 11 décembre face à l'Etoile Rouge, éliminée de la Ligue des Champions. Ce succès permet aux Parisiens de s'emparer de la 2e place avant la 6e et dernière journée.



Dans l'autre rencontre du groupe Naples a pris la mesure de l'Etoile Rouge 3-1 grâce à Hamsik (11e) et Mertens, auteur d'un doublé (33e et 52e). Les Serbes ont réduit le score par El Fardou Ben avant l'heure de jeu (57e). Les Napolitains sont en tête du groupe avant l'ultime journée qui les verra se déplacer à Anfield Road.

Naples (ITA) - Etoile Rouge de Belgrade (SER) 3-1

PSG (FRA) - Liverpool (ENG) 2-1



Groupe D: le FC Porto et Schalke en huitièmes

Le FC Porto et Schalke 04 sont qualifiés pour le tour suivant, avant même leur confrontation en soirée, grâce à la défaite de Galatasaray sur le terrain du Lokomotiv Moscou (2-0). Porto, qui comptait deux points d'avance sur Schalke, a assuré sa première place en écartant les Allemands 2-0.

Les Dragons ont fait la différence en début de seconde période en inscrivant deux buts en l'espace de trois minutes grâce à Militao (52e) et Corona (55e). Bentaleb a relancé le suspense en réduisant l'écart à la 88e minute mais Marega a fixé les chiffres à 3-1 (90+4) .



Eder Militao a montré le chemin à suivre à ses équipiers en ouvrant le score en début de seconde période. Photo: AFP

Galatasaray et le Lokomotiv se disputeront la 3e place, qualificative en Ligue Europa, lors de la dernière journée de poule.

Lokomotiv Moscou (RUS) - Galatasaray (TUR) 2-0

FC Porto (POR) - Schalke 04 (GER) 3-1



Les qualifiés pour les huitièmes de finale: Real Madrid, AS Rome, Bayern Munich, Ajax, Manchester City, Juventus, Manchester United, FC Barcelone, Atlético Madrid, Dortmund, Porto, Schalke.



Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 17 décembre.