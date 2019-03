Coup de tonnerre à Paris, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa défaite 1-3 contre Manchester United alors que dans l'autre rencontre de ce mercredi, le FC Porto a écarté la Roma 3-1 à l'issue des prolongations.

Le PSG piégé par Manchester United, Porto au bout du suspense

Coup de tonnerre à Paris, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa défaite 1-3 contre Manchester United alors que dans l'autre rencontre de ce mercredi, le FC Porto a écarté la Roma 3-1 à l'issue des prolongations.

(ER/AFP) - Tremblement de terre et nouvel accident industriel pour Paris: le PSG a été éliminé en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Le club parisien succombe à une nouvelle «remontada»: le 8 mars 2017, Paris avait été éjecté en 8e de finale de la Ligue des champions, écrasé 6 à 1 à Barcelone au retour, alors que le Barça s'était incliné 4 à 0 à l'aller. Dire que MU jouait sans Paul Pogba suspendu et avec une équipe décimée et rajeunie...



Un air de déjà-vu et un dénouement ahurissant. Le PSG quitte pour la troisième fois consécutive la Ligue des champions en 8e de finale. Au lieu de la promenade de santé attendue, le Parc des Princes s'est transformé pour le PSG en montagne russe.

Le match contre ManU a basculé en toute fin de rencontre sur un penalty accordé après visionnage de la vidéo pour une main de Presnel Kimpembe. Avant ce penalty réussi par Marcus Rashford, Romelu Lukaku avait inscrit un doublé pour Manchester United (2e et 30e), profitant de deux erreurs de Thilo Kehrer et de Gianluigi Buffon. Juan Bernat avait cru marquer un but précieux sur une passe de Kylian Mbappé (12e), par ailleurs peu en vue, ratant beaucoup d'occasions.

La Ligue des champions était l'objectif principal pour le PSG depuis son rachat par les Qataris à l'été 2011. Le club n'a jamais dépassé les quarts de finale depuis et reste même sur trois éliminations en huitièmes de finale.



Moussa Marega et le FC Porto retrouvent les quarts de finale de la C1. Photo: AFP

Porto et l'AS Rome, à égalité parfaite sur les deux matches (2-1, 2-1) ont eu besoin des prolongations pour se départager. Soares a ouvert le score en première période (26e) avant l'égalisation du capitaine de la Roma, De Rossi, sur penalty dix minutes après.



Marega a redonné l'avantage à Porto après la pause (52e) pour mettre les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matches. La délivrance pour les Dragons est venue d'un penalty de Telles (117e) à la suite d'une décision du VAR.



Le point

PSG (FRA) - Manchester United (ENG) 1-3 (2-0)

Porto (POR) - AS Rome (ITA) 3-1 a.p. (1-2)

Mardi 12 mars à 21h

Juventus (ITA) - Atlético Madrid (ESP) (0-2)

Manchester City (ENG) - Schalke 04 (GER) (3-2)

Mercredi 13 mars à 21h

FC Barcelone (ESP) - Lyon (FRA) (0-0)

Bayern Munich (GER) - Liverpool (ENG) (0-0)



Qualifiés pour les quarts de finale: Ajax, Tottenham, Manchester United, FC Porto