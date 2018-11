Le PSG, troisième de sa poule, dispute un match crucial à Naples ce mardi pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions, alors que Dortmund, tout proche des huitièmes de finale, se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid.

Sport 2 min.

Le PSG joue gros à Naples, l'Atlético veut sa revanche contre Dortmund

Le PSG, troisième de sa poule, dispute un match crucial à Naples ce mardi pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions, alors que Dortmund, tout proche des huitièmes de finale, se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid.

(AFP). - Le suspense est de mise dans le Groupe C, «le groupe de la mort», dominé par Liverpool (6 points), devant Naples (5 pts), Paris (4 pts) et l'Etoile Rouge (1 pt). En cas de défaite en Italie, les Parisiens auront quasiment dit adieu à la Ligue des champions cette saison, soit une nouvelle saison noire pour le club français, en dépit de ses stars recrutées à prix d'or en août 2017, Neymar et Kylian Mbappé.



Le contexte n'est pas idéal pour Paris après les nouvelles «Football Leaks», les révélations d'un consortium de médias européens, qui reprochent au club des petits arrangements avec l'UEFA pour contourner les règles du fair-play financier à l'aide de «contrats de sponsoring surévalués» .



Sur le plan sportif, Paris espère le retour de son buteur Edinson Cavani, encore absent vendredi lors de la victoire contre Lille (2-1) en raison d'une gêne musculaire. Le match serait forcément particulier pour Cavani, ancien attaquant vedette de Naples et idole du stade San Paolo.



Dans les autres rencontres, l'Atlético Madrid, écrasé en Allemagne (0-4), voudra sa revanche à domicile contre le Borussia Dortmund. Le club allemand, impressionnant depuis le début de la saison, sera qualifié en huitième de finale et assuré de terminer en tête du groupe en cas de victoire. Un nul entre Monaco et Bruges dans l'autre match de ce groupe A offrirait également un billet à Dortmund, voire à l'Atlético, si le club espagnol s'impose contre le Borussia.

Le FC Barcelone (9 pts), aux commandes du Groupe B, a les huitièmes de finale en vue lui aussi. Les Catalans se déplacent sur la pelouse de l'Inter Milan (6 pts), leur principal poursuivant.



Les matches de la 4e journée

Groupe A

18h55: Monaco (FRA) - FC Bruges (BEL)

21h: Atlético Madrid (ESP) - Borussia Dortmund (GER)

Classement: 1. Dortmund 9 points; 2. Atlético Madrid 6; 3. Monaco 1; 4. Bruges 1.

Groupe B

21h: Inter Milan (ITA) - FC Barcelone (ESP)

21h: Tottenham (ENG) - PSV Eindhoven (NED)



Classement: 1. Barcelone 9 points; 2. Inter Milan (ITA) 6; 3. Tottenham (ENG) 1; 4. PSV Eindhoven (NED) 1.

Groupe C

18h55: Etoile Rouge Belgrade (SER) - Liverpool (ENG)

21h: Naples (ITA) - Paris SG (FRA)



Classement: 1. Liverpool 6 points; 2. Naples 5; 3. Paris SG 4; 4. Etoile Rouge Belgrade 1.

Groupe D

21h: Schalke 04 - Galatasaray

21h: FC Porto - Lokomotiv Moscou

Classement: 1. Porto 7 points; 2. Schalke 04 5; 3. Galatasaray 4; 4. Lokomotiv Moscou 0.