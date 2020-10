Le PSG en reconquête, Messi seul en scène

Après le revers concédé contre Manchester United, les Parisiens sont revanchards avant de croiser Basaksehir ce mercredi pour la 2e journée de Ligue des champions. Dans le même temps, les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lors du choc Juventus-Barcelone sont reportées.

(AFP) - Paris, surpris il y a une semaine par Manchester United (1-2), affronte ce mercredi l'équipe en principe la plus faible du groupe H, Istanbul Basaksehir (18h55). Une rencontre qui se dispute en plein bras de fer diplomatique entre Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron. Le président turc a appelé lundi au boycott des produits français, accusant son homologue français d'être hostile à l'islam. Emmanuel Macron a défendu la liberté de caricaturer le prophète Mahomet lors d'un hommage national à Samuel Paty, le professeur décapité dans un attentat islamiste le 16 octobre pour avoir montré de telles représentations en classe.

«Je suis un peu triste, mais pas inquiet. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'imbrication entre sport et politique», a réagi mardi l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, tandis que le président du club stambouliote, Göksel Gümüsdag, a tenté de désamorcer les tensions en disant son respect pour le PSG, «un club ami». Sur le terrain, le finaliste de l'édition précédente n'a pas le droit à l'erreur, sous peine de voir Manchester United ou Leipzig, qui s'affrontent (21h) en Angleterre, prendre trop d'avance.

Après le nul face à Krasnodar (1-1) mardi dernier pour sa découverte de la C1, le Stade Rennais retourne à Séville où il avait réalisé une grande performance au printemps 2019 en Ligue Europa. Les Bretons s'étaient imposés 3-1 en Andalousie face au Betis, rival historique de leur adversaire de mercredi, le Séville FC, et s'étaient qualifiés pour les 8es de finale de la C3, où ils avaient ensuite chuté face à Arsenal.

Chelsea, sauvé par son nouveau gardien Edouard Mendy contre Manchester United ce week-end en championnat (0-0), reste de son côté sur trois matches nuls consécutifs mais compte sur ses nombreux talents offensifs (Werner, Havertz, Abraham, Pulisic, Ziyech...) pour faire respecter son rang à Krasnodar.



Pas de retrouvailles entre Messi et CR7

Dans le groupe F, le Borussia Dortmund, présent en huitièmes de finale de la C1 lors des deux dernières éditions, a manqué son entame face à la Lazio Rome (défaite 3-1) et doit se rattraper à domicile face au Zenit Saint-Pétersbourg.

L'équipe et son entraîneur Lucien Favre ont été largement critiqués par la presse allemande pour un manque d'envie et de combativité manifeste face aux Italiens, malgré leurs nombreux talents. Le Borussia a su se reprendre lors d'un derby convaincant face à Schalke (3-0) samedi. Pendant ce temps le Club Bruges et la Lazio, trois points chacun, s'affronteront pour prendre la tête du groupe.

Le duel entre la Juve et le Barça est aussi marqué par le retour de Miralem Pjanic à Turin. Photo: AFP

La grande affiche de ce mercredi entre la Juventus et Barcelone laissait espérer des retrouvailles au sommet entre Lionel Messi (six Ballons d'Or) et Cristiano Ronaldo (cinq), qui ne se sont plus affrontés depuis le départ du Portugais du Real Madrid en 2018. Mais le joueur portugais, positif au nouveau coronavirus il y a deux semaines, n'est toujours pas sorti de l'isolement. Et son dernier test est toujours positif.

L'ombre de ce duel de géants masque momentanément les difficultés de ces deux clubs historiques à la peine en championnat: les Turinois sont 5es après 5 journées et le Barça seulement 12e (mais compte deux matches en retard) après sa défaite dans le clasico face au Real Madrid samedi (3-1) lors de la 7e journée.

Dans le même temps, Gerson Rodrigues et le Dymano Kiev se déplacent chez les Hongrois de Ferencvaros.

