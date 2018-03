Le Paris SG, leader tranquille du Championnat de France éliminé en 8e de finale de Ligue des champions par le Real Madrid, a corrigé le dernier de la classe Metz 5-0, samedi au Parc des Princes.

Sport 4 min.

Le PSG beaucoup trop fort pour le FC Metz

Par Hervé Kuc

Les Messins avaient prévu de souffrir au Parc des Princes. Ils n’ont donc été ni déçus ni surpris et le Paris-Saint-Germain en a profité pour passer un bon moment (5-0). La différence de niveau était trop importante pour un FC Metz en grande souffrance

Le match et sa note. Le FC Metz n’est pas le Real de Madrid et le PSG en a profité pour se refaire la cerise quatre jours après avoir vécu une énorme déception sur sa pelouse en Ligue des Champions. Meunier a bénéficié d’un essai détourné de Mbappé pour venir mystifier Kawashima d’entrée de jeu (1-0, 5e) : le FC Metz a eu l’opportunité de revenir à hauteur de son adversaire sur cet essai de Dossevi (11e) qui a fini sa course en dessous de la barre du but parisien, mais la suite de la partie a ressemblé à un long monologue. Une emprise forte qui a permis à Nkunku de marquer à deux reprises (20e et 28e) puis à Mbappé de plier l’affaire (4-0, 45e) juste avant le repos méridien. Un score lourd qui aurait pu enfler de plusieurs unités si Mbappé avait su se montrer plus adroit tout au long d’une partie à sens unique. Moins inspiré, plus en gestion, le PSG va par la suite laisser souffler le FC Metz jusqu’à ce que Thiago Silva ne vienne placer une jolie tête gagnante (5-0, 82e). Un score lourd mais mérité, justifié par l’énorme différence de niveau entre deux formations au destin fort différent. Un 8/20 pour une équipe messine trop vite débordée, trop vite dépassée et qui savait pertinemment que ce n’était pas son voyage à Paris qui allait pouvoir raviver son hypothétique espoir de maintien en Ligue 1.

Les joueurs et leur note. Kawashima (6/10) a su s’interposer devant Mbappé (42e, 65e et 74e) et Nkunku (59e) évitant ainsi au FC Metz une vraie déculottée. Il a toutefois été livré à son triste sort par un collectif défaillant. Il sera à suivre ce dimanche soir à la télévision sur Canal (J+1). A découvrir. En défense, Balliu (3,5) a bu la tasse comme l’ensemble de ses partenaires. La marche était trop haute pour Selimovic (3) qui a ainsi pu mesurer la différence de niveau entre un match à Trémery (National 3) et une virée au Parc des Princes. Un gouffre. Niakhaté (4,5) a été le seul élément de la défense messine à exister un peu. Il a fait jouer son physique et sa force mentale pour rester concentré jusqu’au bout. Rivierez (3) a très vite été dépassé face à des adversaires techniques, rapides et malins. Di Maria, Nkunku et Mbappé lui ont tout fait d’entrée de partie et le défenseur grenat a été à la peine.

Au milieu, Poblete (3) a paru perdu sur un terrain trop grand et un adversaire trop rapide pour lui. Il s’est un peu repris en seconde période lorsque le PSG a décidé de baisser de rythme. Diagne (3,5) a récolté un carton jaune (40e) puis a cédé sa place à Rivière (64e) qui a délivré une belle reprise de volée (89e). C’est tout. Cohade (4) a beaucoup couru, souvent dans le vent mais l’écart de niveau entre les deux formations était tel qu’il ne pouvait en être autrement. Milicevic (3,5) a existé pendant les vingt premières minutes puis il a disparu des radars. Il semble jouer avec le frein à main en position haute. Dossevi (5) aurait pu trouver les filets parisiens (11e). Il a été l’élément le « plus en vue », avec Kawashima, celui le plus actif de l’entre-jeu même si ses centres n’ont guère trouvé preneur. En attaque, Roux (3,5) savait qu’il allait vivre un samedi après-midi délicat. Là aussi, il n’a pas été déçu et il n’a rien eu à se mettre sous la dent. Il sera l’invité de l’émission Téléfoot (TF1) ce dimanche matin. On se console comme on peut.

Paris - Metz 5-0

Parc des Princes, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Delerue, environ 30 000 spectateurs. Mi-temps : 4-0.

Evolution du score: 1-0 Meunier (5e), 2-0 Nkunku (20e), 3-0 Nkunku (28e), 4-0 Mbappé (45e), 5-0 Thiago Silva (82e)

Cartons jaunes: aucun à Paris ; Diagne (40e) à Metz

METZ: Kawashima ; Balliu, Niakhaté, Selimovic, Rivierez; Diagne (64e Rivière), Poblete, Cohade (cap.), Milicevic (86e Niane), Dossevi ; Roux. Joueurs non entrés en jeu : Beunardeau ; Lempereur, Peugnet, Boulaya, Nguette.

PARIS: Aréola ; Berchiche, Thiago Silva (cap.), Kimpembé, Meunier ;Diarra, Verratti (64e Lo Celso), Draxler (71e Rabiot), Nkunku, Di Maria (71e Weah) ; Mbappé. Joueurs non entrés en jeu : Trapp ; Alves, Motta, Rimane.