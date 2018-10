Le Progrès a pris trois point flatteurs dans les arrêts de jeu face à une belle équipe de Mondorf pour l'entame de cette huitième journée (2-1). Etzella a fait chuter Differdange (1-0) et le Titus Pétange s'est relancé contre Strassen (3-1).

Sport 3 min.

Le Progrès trop bien payé contre Mondorf, Etzella s'offre Differdange

Christophe NADIN Le Progrès a pris trois point flatteurs dans les arrêts de jeu face à une belle équipe de Mondorf pour l'entame de cette huitième journée (2-1). Etzella a fait chuter Differdange (1-0) et le Titus Pétange s'est relancé contre Strassen (3-1).

Convalescent? Le mot est faible pour diagnostiquer l'état de santé d'un Progrès tout neuf. Le changement d'entraîneur et la venue du duo Serredszum - Wolf au coeur de la semaine a peut-être relancé certains joueurs. Il n'a pas soigné un vice-champion bousculé par une belle équipe de Mondorf.

Il a d'ailleurs fallu un certain alignement des planètes pour que Niederkorn ne se retrouve pas mené après 45 minutes. D'une part, la bienveillance de M. Sabotic qui a fermé les yeux sur au moins un penalty lorsque Martins se retrouvait au sol à la 35e. D'autre part, la faute de main du gardien visiteur Ozcan sur un centre-tir d'un Karapetian invisible jusque-là que Françoise prolongeait dans le but juste avant la pause (1-1, 44e).

C'était bien payé pour des Jaune et Noir battus dans la majorité des duels et pris de vitesse à plusieurs reprises par le petit Martins. Mondorf avait logiquement pris l'avance au terme d'une magnifique action amorcée par Mendes dont la traversée de l'aire de jeu et les dribbles laissaient le public sans voix. Benamra ouvrait son pied pour parachever le travail (1-0, 23e).

Le Progrès a certes repris ses esprits dans le troisième quart d'heure mais les frappes de Françoise et Thill manquaient de conviction pour faire mouche. Entre-temps, Mutsch avait dû quitter ses partenaires en raison d'un contact fortuit qui lui a semble-t-il abîmé l'oeil.

Les malheurs ne s'arrêtaient pas là pour le Progrès qui perdait son gardien Flauss touché dans un contact avec Mendes (68e). L'US Mondorf allait encore se montrer l'équipe la plus séduisante après le repos sans parvenir toutefois à matérialiser sa domination. La maturité du Progrès allait lui permettre d'émerger dans les arrêts de jeu grâce à une frappe sèche de Thill.

Benamra en a fait voir de toutes les couleurs aux Niederkornois mais l'US Mondorf n'a pas été récompensé. Photo: Zineb Ruppert-Maghraoui

Differdange est retombé dans ses travers après son succès contre Rumelange. Plus agressif, Etzella s'est porté au commandement sur un but de Holtz en première mi-temps et a conservé ce court avantage après la pause.

C'est une erreur d'appréciation de la trajectoire du ballon de Jänish qui a permis à Kadrija de servir Holtz pour la seule réalisation de la partie. Arno Bonvini, a changé de système en passant en 4-4-2. Differdange a poussé timidement mais s'est heurté au bloc solide ettelbruckois. Les Nordistes auraient pu tuer le match après la pause mais ont galvaudé, notamment en se faisant prendre au piège du hors-jeu.

Le Titus Pétange rebondit

Puni dimanche dernier par Dudelange, le Titus Pétange s'est racheté une conduite en distançant Strassen 3-1 lors du premier match de la journée. Le club du Bassin Minier a douté un petit quart d'heure.

Venu pour procéder en contre, Strassen a profité d'une longue passe de Bernardelli dans le dos de la défense pour obtenir un penalty. Chopin accrochait Runser et écopait d'un carton jaune au passage. Bernardelli transformait la sentence (1-0, 5e).

A l'approche de la vingtième minute, Bojic se glissait dans la tenaille Bernardelli - Dos Santos. Ce dernier l'accrochait et Abreu remettait les deux équipes à égalité aussi sur penalty.

L'Union Titus Pétange allait profiter des espaces dans la défense visiteuse pour faira la différence avant la pause. Abreu feintait un centre venu de la droite, Bojic ajustait son pied droit pour donner l'avantage aux locaux (2-1, 40e).

La huitième journée se poursuivra ce dimanche avec à l'affiche un Racing - Dudelange très attendu. La Jeunesse, elle, pourrait conforter sa première place en cas de victoire contre l'US Hostert.

Les résultats

Titus Pétange - Strassen 3-1

Progrès - Mondorf 2-1

Etzella - Differdange 1-0

Ce dimanche

16h

Jeunesse - Hostert

Rosport - RM Hamm Benfica

Rumelange - Fola

18h

Racing - Dudelange (stade Camille Polfer)

Neuvième journée

Samedi 20 octobre à 18h

Dudelange - Progrès

Dimanche 21 octobre à 16h

Titus Pétange - Jeunesse

Strassen - Racing

Mondorf - Rumelange

Differdange - Rosport

Fola - Etzella

RM Hamm Benfica - Hostert