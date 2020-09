Le Progrès touché coulé en un quart d'heure

Le Progrès n'a jamais été en mesure de contester la suprématie des Néerlandais de Willem II ce mercredi au deuxième tour de l'Europa League. Niederkorn s'est incliné 0-5.

Christophe NADIN Le Progrès n'a jamais été en mesure de contester la suprématie des Néerlandais de Willem II ce mercredi au deuxième tour de l'Europa League. Niederkorn s'est incliné 0-5.

Il ne faut pas nécessairement faire preuve d'imagination débordante pour être retardé par une cohorte de supporters dans notre cheminement vers le stade un jour de match à huis clos. Il suffisait de se promener dans le coin d'Oberkorn, hier, pour mesurer combien l'amour d'un club peut pousser ses supporters à passer les frontières pour les remercier d'avoir mis fin à 15 ans de disette européenne.

Avec un feu d'artifice de bienvenue et des encouragements massifs qui descendaient de la voie de chemin de fer, les joueurs de Willem II avaient une dette à honorer. Et ils n'ont pas tardé à rendre au centuple cette dévotion de tous les instants face à une équipe du Progrès balayée comme elle ne l'a jamais été ces dernières années.

Aldin Skenderovic (à g.) est simple spectateur du plat du pied du Belge de Willem II, Mike Tresor Ndayishimiye Photo: Ben Majerus

Sur les côtés, le cauchemar. Le revers face à Dudelange samedi dernier et la blessure de Ba avaient poussé Roland Vrabec à revisiter son onze de base avec le retour de Ferino en charnière centrale, la première titularisation de la saison de Jänisch à gauche et la très juvénile paire de demi-défensifs composée par Latic (18 ans) et Dublin (22) alignée pour la première fois. Silaj, posté un cran plus haut que d'habitude, éjectait Luisi du onze de base. Il ne faudra cependant pas chercher dans ces choix les raisons du fiasco de ce deuxième tour d'Europa League.

Willem II a sa part de responsabilité avec une équipe supérieure dans tous les secteurs de jeu, en particulier les côtés où les dédoublements incessants ont torpillé les Jaune et Noir. Juste avant le quart d'heure, Habbas avait fait illusion avec un crochet court suivi d'une frappe contrée en corner. Mais ce fut là le seul fait d'armes local avant la déferlante brabançonne. En un peu moins d'un quart d'heure, les Néerlandais allaient plier le match et s'offrir le droit d'affronter plus que probablement les Rangers au tour suivant.

Dur, dur pour Ryad Habbas (en jaune et noir) pris dans l'étau de Pol Llonchet Sebastian Holmen Photo: Ben Majerus

Le Grec Pavlidis plaçait une première tête gagnante sur un corner dévié une première fois (0-1, 20e). Le deuxième but relevait d'un flottement coupable dans l'axe de la défense où Saglam se promenait sans surveillance et se fendait d'une petite frappe à la Gerd Müller pour ôter le mince suspense qui traînait encore (0-2, 28e). Pavlidis encore lui plongeait dans le dos des défenseurs locaux à la limite du hors-jeu avant de contourner Flauss pour le troisième but (0-3, 34e).

L'heure de la rotation était déjà arrivée dans le camp néerlandais. Heerkens se permettait de sortir un petit ballon, sourire en coin, pour céder sa place à Van Den Bogert alors que les fans venus de Tilbourg saluaient la rentrée au vestiaire de leurs héros. Dans ces cas-là, il faut parfois savoir faire le dos rond. Se dire que limiter les dégâts face au cinquième du dernier championnat hollandais n'a rien d'infamant.

Florik Shala (à g.) tente d'enrayer la progression de Dries Saddiki Photo: Ben Majerus

Nunnely, le vif ailier droit, n'en avait cure et annonçait une seconde vague tout aussi dévastatrice en croisant un tir gagnant dès la reprise (0-4, 46e). Le Progrès sortait sporadiquement la tête hors de l'eau mais Ndayishimiye se chargeait de la faire replonger en ponctuant une superbe action collective d'une petite frappe enroulée du droit (0-5, 65e).

Niederkorn servait de punching-ball à une équipe de Tilbourg battue d'entrée en championnat et où les remplaçants apparaissaient rapidement comme des morts de faim. Vrabec faisait tourner aussi. L'entrée en jeu de Luisi à la pause a eu le mérite de faire un peu plus bouger les lignes de Willem II, mais dans un contexte rendu difficile par la tournure des événements, ça ne pesait pas bien lourd dans la balance.

Niederkorn - Willem II 0-5 (0-3) Niederkorn: Flauss, Bastos, Ferino, Skederovic, Jänisch (64e Karayer), Dublin, Latic, Holtz (64e Shala), Silaj, Tekiela, Habbas (46e Luisi). Willem II: Ruiter, Heerkens (41e Van Den Bogert), Holmen, Peters, Nelom (61e Köhn), Saglam, Ndayishimiye, Llonch (61e Saddiki), Nunnely, Pavlidis, Köhlert. Buts: 0-1 Pavlidis (20e), 0-2 Saglam (28e), 0-3 Pavlidis (34e), 0-4 Nunnely (46e), 0-5 Ndayishimiye (65e) Cartons jaunes: Jänisch, Ferino (Progrès) A noter: match disputé à huis clos en raison de la crise sanitaire, ce qui n'a pas empêché une centaine de supporters de Willem II de se rassembler à proximité du stade. Le Progrès était privé de Matias, Vogel, Ba et Laterza tous blessés. Arbitres: Balakin, Skrypka, Volodin

