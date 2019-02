L'équipe féminine du Progrès, deuxième en Ligue 1 à quatre points du leader Bettembourg, a recruté une attaquante. Du côté de Rosport, l'objectif est tout autre.

Le Progrès se renforce, Rosport compte sur la stabilité

L'équipe féminine du Progrès, deuxième en Ligue 1 à quatre points du leader Bettembourg, a recruté une attaquante. Du côté de Rosport, l'objectif est tout autre.

(GH). Sania Amalou, une attaquante qui arrive de Rennes, s'est ajoutée au casting du Progrès pour le deuxième tour du championnat. L'entraîneur de Niederkorn, Steve Senisi se réjouit de cette arrivée. «C'est une joueuse à caractère offensif, qui peut évoluer en pointe ou sur les ailes. Elle apporte beaucoup de fraîcheur dans ses déplacements avec en plus une bonne vitesse et des qualités athlétiques intéressantes. De plus, elle a une très bonne mentalité et apporte déjà des ondes positives dans le vestiaire.»





Passée par Amanvillers, l'Esap Metz et le FC Lorient, la Franco-Algérienne aura à cœur de mettre ses qualités au service de son nouveau club dès la reprise du championnat contre le leader bettembourgeois.

Côté départs, les deux gardiennes Oksana Schaeffer et Natascha Kremer rejoindront respectivement Wasserbillig et l'Entente Rodange-Käerjéng.

Du côté de Rosport, on joue la stabilité pour se maintenir parmi l'élite. Christian Schartz, qui a pris officiellement le poste d'entraîneur des féminines se veut confiant pour la suite du championnat. «Nous sommes prêts à nous sacrifier pour l'honneur de notre maillot. Aucun départ à signaler! Avec le retour des blessées, nous allons faire le nécessaire pour assurer notre maintien en Ligue 1.»