Leur Everest à eux, c'est le mont Ben Nevis. Devant les Jaune et Noir du Progrès se dresse un obstacle encombrant qu'il semble cette fois très compliqué de contourner. Il faudra faire souffler le vent de la révolte et bien plus que ça pour faire (re)tomber les Rangers.

Sport 2 min.

Le Progrès se rafraîchit la mémoire et rêve en grand

Christophe NADIN Leur Everest à eux, c'est le mont Ben Nevis. Devant les Jaune et Noir du Progrès se dresse un obstacle encombrant qu'il semble cette fois très compliqué de contourner. Il faudra faire souffler le vent de la révolte et bien plus que ça pour faire (re)tomber les Rangers.

Le temps a fait son œuvre. Les Rangers sont à nouveau en ordre de bataille. Le match aller de ce deuxième tour de l’Europa League n'a pas laissé planer de doute. Le club protestant de Glasgow n'a plus grand-chose à voir avec celui croisé il y a deux ans par le Progrès.

Steven Gerrard a imposé sa griffe et son professionnalisme. Les scories ont été balayées et Niederkorn en a fait l'expérience il y a une semaine à Ibrox Park.

La machine écossaise a bien entamé les ambitions des Jaune et Noir. Les visiteurs ont limité les dégâts et auraient même pu réaliser un petit hold-up si Jack Mmaee avait trompé la vigilance de l'excellent McGregor.

Le score du match aller (2-0) ne ruine cependant pas tous les espoirs du Progrès, mais il faudrait un parfait alignement des planètes pour créer une nouvelle sensation. «Non, on ne doit pas nécessairement marquer tôt. On doit juste marquer. Les faire douter et repenser à 2017», s'est exprimé Roland Vrabec, animé par une foi inébranlable. «Ils ne vont pas nous laisser la balle. On devra défendre. A nous de nous créer des occasions», a poursuivi l'entraîneur orphelin de Tom Laterza, suspendu, mais qui devrait récupérer Sébastien Thill, blessé il y a une semaine.

Le retour de Sébastien Thill ne sera pas du luxe pour mettre des bâtons dans les roues des Rangers. Photo: Ben Majerus

La rentrée tonique d'Adrien Ferino offre une possibilité de plus à l'entraîneur allemand. Yann Matias postulera à droite et la polyvalence d'Aldin Skenderovic laisse la place à l'interprétation dans une équipe du Progrès qui devra tenter de faire davantage mal en phase de conclusion.

Non, on ne doit pas nécessairement marquer tôt. On doit juste marquer.



Gerrard veut finir le travail

Echaudés par l'expérience d'il y a deux ans, les Rangers aborderont le match retour avec sérieux. «Je m'attends à une chaude réception, mais on doit finir le travail entamé. On est dans une bonne spirale et si on s'applique comme à l'aller, on devrait être en mesure de passer», a admis Steven Gerrard. «Je peux compter sur l'ensemble de mon groupe à l'exception de Steven Davies. Je préfère ne pas prendre de risque avec lui, mais il pourrait entrer en ligne de compte pour le match de dimanche contre Kilmarnock», a poursuivi l'ancien milieu de terrain mythique de Liverpool.

Le défenseur central suédois Filip Helander pourrait faire ses débuts sous le maillot des Gers. Le gardien McGregor retrouvera lui son statut de titulaire après avoir cédé sa place à Foderingham dans le match amical gagné un but à rien contre Derby County dimanche dernier.

Tout est en place pour un match plein entre deux équipes qui ne vont pas se cacher.

Progrès: Agovic, Czekanowicz, Ferreira, Flauss; Agovic, Bah, Bastos, Borges, Cervellera, Correia, De Almeida, Ferino, Françoise, Hall, Karayer, Matias, Mmaee, Muratovic, Ramos, Shala, Silaj, Skenderovic, Tekiela, Thill, Vogel.

Absent: Laterza (suspendu).

Arbitres: MM. Stoyanov, Kolev et Doynov (BUL)

Coup d’envoi: 19h30 au stade Josy Barthel