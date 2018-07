Malmené par le FK Qabala, le Progrès a arraché sa qualification pour le deuxième tour de l'Europa League malgré la défaite un but à rien. Place au Honved Budapest.

Sport 3 min.

Le Progrès se qualifie dans la douleur

Christophe NADIN Malmené par le FK Qabala, le Progrès a arraché sa qualification pour le deuxième tour de l'Europa League malgré la défaite un but à rien. Place au Honved Budapest.

Le match. Un boulevard peut vite se transformer en chemin pavé. Ce fut le cas ce jeudi soir à Oberkorn pour le Progrès. Vainqueurs 2-0 en Azerbaïdjan la semaine dernière, les Jaune et Noir se sont retrouvés menés un but à rien à la pause.



Niederkorn avait pourtant pris le match par le bon bout en faisant abstraction du résultat de l'aller. Qabala n'avait guère le choix et les velléités offensives des visiteurs offraient un bon premier quart d'heure aux spectateurs. Un dégagement de Ferino contré par Adeniyi donnait une première alerte sans conséquence pour l'équipe locale. Olivier Thill allait ensuite prendre les choses en main avec deux frappes sur le gardien visiteur puis un coup franc brossé à l'entrée de la surface de réparation qui filait juste à côté (17e).

Le Progrès avait pris le match à son compte, mais le sort allait rattraper le vice-champion du Luxembourg. Bastos se blessait et quittait le terrain, victime d'une entorse à la cheville gauche. Pendant que la recrue se faisait soigner, Joseph-Monrose s'isolait au second poteau pour placer une tête gagnante. Qabala venait de refaire la moitié du chemin et le Progrès en perdait presque son latin.



La volonté de produire du beau jeu prenait le pas sur l'efficacité et là où les gens attendaient une frappe, on avait droit à un redoublement de passes. De Almeida bouclait enfin ce premier acte d'un tir trop enlevé.

Le second acte était beaucoup plus tranché. Qabala campait dans la partie de terrain du Progrès et Niederkorn procédait en contres. Celui qui marquait le premier prendrait une sérieuse option sur la qualification.

Qabala à dix et privé d'entraîneur



Gobron, très actif sur son flanc gauche, apportait deux fois le danger dans la surface adverse. Son premier envoi consécutif à un travail du duo De Almeida-Karapetian passait à côté à la reprise. Son raid un quart d'heure plus tard n'était pas conclu par l'attaquant arménien.

La tension devenait palpable à Oberkorn à force de voir l'équipe locale mal négocier ses ballons de contres. L'affaire devenait carrément irrespirable en fin de match lorsque Qabala se retrouvait à dix puis privé de son entraîneur auteur d'un bras d'honeur peu élégant qui va lui coûter très cher.

Le Progrès avait fait le gros dos, mais se qualifiait comme l'année dernière pour le deuxième tour de l'Europa League où l'attend le club hongrois de Honved Budapest.



Le fait du match. Il restait une bonne dizaine de minutes à jouer lorsqu'un duel à l'apparence anodine entre O. Thill et Khalilzade tournait au vinaigre. Le latéral de Qabala se rebelait et frappait le meneur de jeu du Progrès. M. Kennedy sortait le carton rouge. Sur l'action suivante, un hors-jeu annulait un but de Adeniyi. Vent debout, une partie du banc visiteur pénétrait sur la pelouse et l'entraîneur Gurbanov était renvoyé en tribune.

Progrès - Qabala FK 0-1

Stade municipal d'Oberkorn, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Kennedy (NIR) assisté par MM. Donladson et Hanna, 1.842 spectateurs. Mi-temps: 0-1.



Le but: 0-1 Joseph-Monrose (28e).



Corners: 4 (1+3) pour le Progrès; 2 (2+0) pour Qabala.



Cartons jaunes: Karapetian (69e, pied en avant sur Ramaldanov), Mutsch (86e, accroche Adeniyi), O. Thill (88e, pied en avant) et Martins (90+3, pousse Adeniyi) au Progrès; Ramaldanov (17e, sèche O. Thill à l'entrée de la surface de réparation), R. Aliyev (65e, simulation), Abbasov (73e, contestation), Hüseynov (80e, contestation) et Adeniyi (89e, poussée) à Qabala.

Carton rouge: Khalilzade (79e, coup sur O. Thill)



PROGRES: Flauss; Martino, Ferino, Hall, Gobron; Mutsch; Bastos (29e Karapetian), S. Thill (cap.), O. Thill (90e Vogel), De Almeida; Françoise (85e Mathias).

Joueurs non-alignés: Schinker, Ikene, Ramdedovic, Kerger et Torres Romeu.



Entraîneur: Paolo Amodio

QABALA FK: Bezotosniy; Gurbanov, Abbasov, Ramaldanov, Khalilzade; Lilaj, Hüseynov (cap.); Mammadov (56e Atakora), Joseph-Monrose, Adeniyi; R. Aliyev.

Joueurs non-alignés: A. Mammadov, Jammalov, Huseynov, H. Aliyev, Mustafazade.

Entraîneur: Sanan Gurbanov.