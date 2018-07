Dans un match relativement fermé le Progrès s’est incliné sur la plus courte des marges (1-0) sur la pelouse d’Honved à Budapest dans le cadre du 2e tour des qualifications de l’Europa League. Mais les Niederkornois n’ont pas encore hypothéqué toutes leurs chances de qualification.

Sport 2 min.

Le Progrès s’incline d’une courte tête à Honved

Olivier Thill a frappé sur la transversale à la 75e minute.

Dans un match relativement fermé le Progrès s’est incliné sur la plus courte des marges (1-0) sur la pelouse d’Honved à Budapest dans le cadre du 2e tour des qualifications de l’Europa League. Mais les Niederkornois n’ont pas encore hypothéqué toutes leurs chances de qualification.

Par Thibaut Goetz

C’est sous un soleil de plomb comme dans la majeure partie de l’Europe que le Progrès s’apprête à défier dans son antre du Bozsik le mythique club hongrois du Honved. Et Niederkorn entre bien dans son match grâce à De Almeida qui se procure un corner d’entrée (1re). Le reste du premier acte est à l’avantage des locaux qui tentent patiemment de mettre en place leur jeu. La plus chaude occasion interviendra avec Holender (25e), mais Flauss sort impeccablement pour gêner l’adversaire.

Le premier acte s’achève sur une domination stérile des Hongrois, qui bien qu’ayant la possession du ballon (61% contre 39%) n’ont pas su prendre à défaut Sébastien Flauss sur leurs trois frappes cadrées (une pour le Progrès). Et comme en première période, Sébastien Thill et les siens entrent avec de bonnes intentions dans le second acte. Mais le coup-franc obtenu et tiré par le capitaine des Jaune et Noir manque d’un poil de précision (59e).

Chaude occasion à un quart d’heure du terme, Olivier Thill touche la barre transversale après avoir repris de volée un ballon (75e). Finalement c’est sur corner que Honved va prendre l’avantage. Heffler est au départ de l'action et trouve Barath qui surprend tout le monde en coupant la trajectoire du ballon (82e). Le Progrès doit donc s’incliner à Budapest mais les joueurs de Paolo Amodio ont les moyens de renverser la situation au stade Jos-Haupert lors du match retour.



Olivier Thill à la manoeuvre. Le meneur du Progrès a trouvé la transversale alors que le score était toujours de 0-0. Photo: Fernand Konnen

Budapest Honved – FC Progrès Niederkorn 1-0

Jözsef Bozsik Stadion, pelouse en bon état, arbitrage de M. Al-Hakim (SUE) assisté de MM.Magnusson et Beigi (SUE). Mi-temps: 0-0.

Le but: Barath (82e)

Cartons jaunes: Kamber (58e, faute sur S.Thill), Vadocz (77e, faute sur O.Thill) à Honved; Marques (70e, faute sur Holender), Mutsch (72e, faute sur Vadocz), O.Thill (81e) au Progrès.

Corners: 7 (4+3) pour Honved; 2 (2+0) pour le Progrès.

HONVED: Grof ; Heffler, Batik, Skvorc, Uzoma; Vadocz, Nagy (88e, Poloskei), Kamber (cap.), Gazdag ; Lukacs, (52e, Cipf), Holender (74e, Barath).

Joueurs non-utilisés: Bano-Szabo, Horvath, Kukoc, Lovric.

Entraîneur: Attila Supka

PROGRES: Flauss; Martins, Ferino, Hall, Gobron; Marques, Mutsch (79e, Vogel), O.Thill; S.Thill (cap.), Françoise (69e, Karapetian), De Almeida (94e, Torres).

Joueurs non-utilisés: Schinker, Kerger, Ramdedovic, Soares.

Entraîneur: Paulo Amodio