Junglinster et Bettembourg poursuivent leur mano a mano à distance en tête. Colmar-Berg a réussi à gagner un nouveau point en bas de tableau. En Ligue 3, l'E. Pratzterthal-Grevels a été autoritaire avant le duel face à Diekirch 2 de samedi prochain.

Le Progrès s'assure la troisième place, l'E. Pratzerthal-Grevels flambe

En Ligue 2, Wincrange s'est contenté du minimum.

Par Daniel Pechon

13 Marisa Gonçalves (Troisvierges) protège son ballon devant Ann Neu (E. Pratzerthal-Grevels). Photo: Michel Dell'Aiera

Le scénario du match a été pratiquement identique pour les deux leaders dans cette 20e journée. Junglinster et Bettembourg menaient 2-0 après 20 minutes et ont remporté leur rencontre sur le même écart de deux buts au bout des 90 minutes.

Ell qui recevait Junglinster, a cependant réduit son retard à un but en cours de match. D'abord par Logane Wegnez à 1-2 avant la pause et ensuite par Joyce Zinelli en seconde période à 2-3 avant que le leader ne scelle la marque à 2-4. Junglinster a encaissé deux buts pour la première fois à l'extérieur et son premier but en déplacement depuis le 21 octobre (à Rosport).

A Bettembourg, Rosport/USBC/Christnach, après avoir encaissé les deux buts dans les 10 premières minutes des pieds de Kimberley Dos Santos et Karen Marin, a bridé la meilleure attaque de Ligue 1 (2-0) le reste de la rencontre.

Itzig/Canach/CeBra gagne deux places avec sa nette victoire face au RFCUL mais qui a été longue à se dessiner. Le Racing a ouvert le score et a encore égalisé sur un beau coup-franc après la pause à 2-2 avant de craquer lors de la dernière demi-heure (5-2). Itzig./Canach/Cebra a marqué cinq buts au RFCUL comme au premier tour (5-2). Buts de Emmanuelle Franc, Sara Borges, Lea Kieffer, Tania Pedrosa et Cathy Silva.

Dans la lutte de bas de tableau, Colmar-Berg devient un spécialiste des partages avec un quatrième match nul en autant de matchs, cette fois face à Mamer (0-0). Première clean sheet de la saison de Colmar-Berg qui aligne pour la première fois aussi, depuis avril 2014, une série de quatre matchs sans défaite en ligue 1.

Schifflange a été accrocheur au Progrès et ne comptait qu'un but de retard à la pause (1-0), un but ... d'Amy Thompson, de retour sous une nouvelle licence. Après la pause, Andrade a doublé la marque et Sonia Tremont a scellé le score final après un retour à 2-1 du F95 (3-1).

REACTIONS



Daniel Nunes (Bettembourg): «On marque très tôt puis on n'arrive pas à enchaîner. Beaucoup trop de déchets et trop de pertes de balle. L'important, c'est toujours les trois points. A présent, il nous reste deux finales et il faudra les jouer à fond et faire progresser notre jeu. Mais j'ai confiance. Je suis sûr que les filles donneront tout dans ces deux finales.» Bettembourg - Rosport/USBC/Christnach 2-0

Sheila Hoja (Colmar-Berg): «Une rencontre où chaque équipe a obtenu quatre ou cinq occasions, Mamer a touché le poteau en seconde période. On était rentré sur le terrain pour gagner mais on est déjà content avec un point.» Colmar-Berg - Mamer 0-0

Steve Senisi (Progrès): «Nous avons ressenti la fatigue des quatre matchs joués en 10 jours. On retiendra surtout la victoire, même si l’intensité et le rythme ont été faibles. A souligner le retour anticipé d’Amy et déjà un but au compteur. Buteurs: Amy Thompson, Tania Andrade, Sonia Tremont.» Progrès - Schifflange 3-1

Hugo Dias Marques (Itzig/Canach/CeBra): «Nous avons mal débuté le match. Juste avant la pause Sara Borges avec une belle action individuelle nous redonne l’avantage. En deuxième mi-temps nous prenons le match en main mais sur une balle arrêtée, on est rejoint au score. L’équipe a continué à y croire en imposant son jeu. Le score a ensuite grimpé à 5-2 face à une belle équipe du Racing.» Itzig/Canach/CeBra - RFCUL 5-2

Ligue 2: le Swift se réveille

Service minimum pour Wincrange mais qui était pressé au Fola Esch en inscrivant l'unique but du match à la 8e minute par Mara Sousa Fernandes( 0-1). «Pas satisfaite du volet foot mais satisfaite de l'engagement», a résumé Claudine Miller, coach des Nordistes. Le Swift a cassé sa spirale négative en remportant son premier succès en cinq sorties face à Mertert/Wasserbillig (3-2). Le Swift, qui n'a plus que deux matchs à jouer avec deux victoires acquises sur forfait, se rendra samedi à Wincrange, pour le choc de ligue 2.

Ligue 3: Differdange/Luna en forme

En série 1, Pratzerthal/Grevels a remporté son plus net succès de sa saison à Troisvierges (17-0) et tient toujours la corde pour le gain de la place de barragiste. En série 2, face à Bertrange, Differdange/Luna a gagné trois points terriblement importants et pris l'option pour la place de barragiste. Avec un dernier duel crucial, lors de la dernière journée, face au leader Junglinster 2, match qui déterminera probablement le champion de la série.