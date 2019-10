Le Progrès n'a fait qu'une bouchée de son voisin differdangeois ce samedi dans le derby communal (5-1). Un monde d'écart séparait les deux équipes jusque-là à égalité de points au classement.

Le Progrès s'amuse et ridiculise son voisin

Christophe NADIN

Le Progrès a repris provisoirement la tête du championnat de BGL Ligue à la faveur d'une victoire nette et sans bavure dans le derby de la commune de Differdange. Jamais l'équipe locale n'a été en mesure de contester la suprématie d'un adversaire qui a joué comme à l'entraînement.

Manu Françoise, une première fois de la tête (12e), une seconde fois du pied droit (27e), a ruiné les espoirs du FCD03 au terme d'une première demi-heure à sens unique. La suite a été du même tonneau avec des visiteurs passés en mode gestion.

De Almeida (52e) d'une frappe enroulée du droit a corsé l'addition (0-3) avant que Buch (63e) ne joue les opportunistes suite à un coup franc de Bettmer repoussé par le mur niederkornois (1-3).

A peine le temps de respirer que Tekiela plaçait une tête gagnante au second poteau sur un coup franc de Thill (1-4, 64e).

Le Progrès s'est fait plaisir jusqu'à la fin avec un denier du but venu du banc. Karayer centrait pour Shala qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but (1-5, 90+3).