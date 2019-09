A la faveur de son court succès sur Rodange (1-0), lundi soir, Niederkorn a repris la tête du classement de BGL Ligue à la faveur d'un meilleur goal-average que Differdange, vainqueur dimanche à Muhlenbach (2-0) et nanti aussi de 16 points en six matches de championnat.

Le Progrès reprend les commandes

Didier HIEGEL A la faveur de son court succès sur Rodange (1-0), lundi soir, Niederkorn a repris la tête du classement de BGL Ligue à la faveur d'un meilleur goal-average que Differdange, vainqueur dimanche à Muhlenbach (2-0) et nanti aussi de 16 points en six matches de championnat.

DH - Lundi soir, en clôture de la sixième journée de BGL Ligue, et devant plus de 1.200 spectateurs, le Progrès a disposé de Rodange sur le score de 1-0. La formation de Roland Vrabec a enregistré sa cinquième victoire en championnat grâce à un but de Françoise juste avant la pause. Malgré les efforts de N'Diaye ou Alverdi, le promu n'a pu revenir à parité et campe toujours à la dernière place du classement avec un seul petit point.

Sans faire de bruit, le FC Differdange 03 poursuit son bonhomme de chemin. Dimanche, il a engrangé à Muhlenbach un nouveau succès. La formation du président Bei s'est sortie du piège tendu par le promu grâce au troisième but de Deruffe (15e) et une réalisation d'Advusinovic en toute fin de match (85e).

Le FCD03 s'isole ainsi en tête en attendant le match de clôture qui opposera le Progrès à Rodange, ce lundi soir (20h).

7 Dejvid Sinani, auteur d'un doublé face à la Jeunesse. Photo: Yann Hellers

Dans l'affiche dominicale, le Fola est venu s'imposer sur la pelouse de la Frontière pour s'adjuger le derby eschois et même humilier son adversaire sur le score de 3-0 grâce à un doublé de Dejvid Sinani (63e, 71e) et le cinquième but de Seydi (86e). Le club doyen se relance ainsi dans la course au titre alors que les Bianconeri reculent à la sixième place.

Dudelange dans le dur

L'aîné de la famille Sinani a donc connu un week-end beaucoup plus heureux que son cadet Danel, battu avec Dudelange sur la pelouse de l'US Hostert (0-1) samedi. Yala Lusala (64e) a offert un premier succès à René Peters sur un banc de BGL Ligue.

Bigen Yala Lusala, qui devance ici Tom Schnell, a fait le bonheur de l'US Hostert. Photo: Christian Kemp

L'USH quitte ainsi provisoirement la place de lanterne rouge alors que le F91, qui occupe la place de barragiste, doit se reprendre avant de rallier Chypre pour y défier l'APOEL Nicosie, jeudi, en Ligue Europa.

Le FC Séville, Apoel Nicosie et Qarabag au menu du F91 D'après le tirage au sort effectué ce vendredi à Nyon, Dudelange aura pour adversaires le FC Séville, l'Apoel et Qarabag dans la poule A de l'Europa League. Début des hostilités le 19 septembre à Nicosie.

L'Union Titus Pétange avait rapidement fait la différence face à Mondorf par l'intermédiaire d'Abreu, buteur avant même 60 secondes de jeu. Mais le club fusionné a souffert pour se défaire de l'équipe d'Arno Bonvini. C'est Hauguel qui a délivré les siens dans le temps additionnel (3-2).

Coup du chapeau pour Holtz

Au rayon des formations qui ont ramé pour prendre au moins un point, le Racing doit une fière chandelle à Da Mota. Déjà bien en jambes face à la Serbie mardi, l'international a égalisé in extremis face à Rosport (2-2, 90+3) alors que Biedermann et Lascak avaient frappé en première période.

Si le club de la capitale a pu se reposer sur un homme d'expérience, Etzella s'en est remis à son capitaine, Holtz, pour faire pencher la balance en sa faveur. Le fils du sélectionneur s'est offert un hat trick (60e, 89e, 90+1) pour le deuxième succès de la saison des Nordistes.

Les résultats de la 6e journée

Joué samedi

Hostert - Dudelange 1-0

Joués dimanche

Racing - Rosport 2-2

Jeunesse - Fola 0-3

Union Titus Pétange - Mondorf 3-2

Muhlenbach - Differdange 0-2

Etzella - Strassen 3-2

Joué lundi

Progrès - Rodange 1-0

A suivre

Mise à jour de la 2e journée

Le mercredi 25 septembre à 20h:

Union Titus Pétange - Dudelange

7e journée

Le dimanche 29 septembre:

16h: Rosport - Dudelange

16h: Etzella - Hostert

16h: Fola - Progrès

16h: Mondorf - Jeunesse

16h: Rodange - Racing

16h: Strassen - Muhlenbach

18h30: Differdange - Union Titus Pétange