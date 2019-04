Mené deux buts à rien, le Progrès a profité de sa supériorité numérique pour inverser la tendance (4-2) et cueillir trois points indispensables dans la course à l'Europe. Quatre unités séparent désormais les deux équipes.

Le Progrès renverse Strassen et sort de l'ornière

Christophe NADIN Mené deux buts à rien, le Progrès a profité de sa supériorité numérique pour inverser la tendance (4-2) et cueillir trois points indispensables dans la course à l'Europe. Quatre unités séparent désormais les deux équipes.

Le match. Il y a meilleur remède qu'encaisser un but à la sixième minute lorsque vous avez la gueule de bois. C'est pourtant avec cette tare que le Progrès a dû composer pendant une petite demi-heure... Et à la place d'un cachet d'aspirine, c'est un second coup sur la tête qui est venu assommer Niederkorn.

Strassen avait exploité avec beaucoup d'efficacité ses deux réelles occasions de but au bout d'une première demi-heure partagée qu'un arbitre de boxe, aux points, aurait même attribuée aux visiteurs. De quoi faire une belle jambe au Progrès car Ben Runser, à la Gerd Müller (1-0, 6e) et Mika Jager, à la Mika Jager (2-0, 32e) avaient donné une avance que l'on pensait rédhibitoire.

La tête du centre-avant local sur un coup franc de Lourenco venait un peu de nulle part, au milieu d'une domination stérile des Jaune et Noir. Il y avait bien eu un peu de mouvement devant Schon sans dommage toutefois pour le gardien de la sélection. C'est ce manque d'opportunisme que l'on pouvait davantage reprocher aux visiteurs qu'un esprit d'équipe et une grosse envie bien palpables après des semaines noires.

Il a fallu un coup du sort pour les remettre en selle. L'exclusion d'Alen Agovic rebattait les cartes (35e) d'autant plus qu'elle était suivie juste avant la pause d'un but de Françoise, d'une frappe croisée, qui relançait tout.

Le K.O. en trois minutes

Les deux entraîneurs revoyaient leur plan. Bernardelli relayait Runser pour renforcer la défense locale puis, à la pause, Kerger remplaçait Matias côté niederkornois. Plus qu'un siège, c'est par vagues que Niederkorn déferlait sur le but local. Dernier rempart de la digue, Schon repoussait une frappe de De Almeida puis tout s'écroulait en trois minutes.

Karapetian (2-2) puis Mastrangelo contre son camp faisaient tembler les filets de Strassen. Les jeux étaient faits. Strassen y croyait jusqu'au bout, mais dans une fin de match complètement débridée, les cartons volaient de partout et Payal était exclu à son tour. Les locaux réclamaient un dernier penalty mais ne l'obtenaient pas. Etshimi fixait les chiffres dans les arrêts de jeu.

L'homme du match. Ben Vogel n'a jamais perdu son calme dans une partie qui a gagné en intensité au fil des minutes. Souvent bien placé, le milieu axial a déclenché plusieurs actions de but.

Le fait du match. Dernier homme ou sur la même ligne qu'un autre défenseur? Légèrement excentré ou carrément dans l'axe? Jérémy Muller a dû tenir compte de ces deux paramètres pour sanctionner Alen Agovic, auteur d'une faute sur Manu Françoise. Le latéral droit a vu rouge et la partie a pris une tout autre allure.

Mickael Jager dispute un ballon à Manu Françoise, symbole d'une lutte acharnée qui tourna en faveur des Jaune et Noir. Photo: Ben Majerus

Strassen - Progrès 2-4

Complexe sportif Jean Wirtz, pelouse inégale, 434 spectateurs payants, arbitrage de M. Muller assisté par MM. Ries et Muminovic. Mi-temps: 2-1.

Evolution du score: 1-0 Runser (6e), 2-0 Jager (32e), 1-2 Françoise (44e), 2-2 Karapetian (66e), 2-3 Mastrangelo (69e csc), 2-4 Etshimi (90+3).

Corners: 2 (2+0) pour Strassen; 3 (2+1) pour le Progrès.

Cartons jaunes: Barbaro (74e, tacle), Payal (81e, tacle sur Kerger) et Bernardelli (90e, duel musclé) à Strassen; Karayer (46e, coup sur Jager), Karapetian (83e, perte de temps), Thill (84e, tacle) et Ramdedovic (87e) au Progrès.

Carton jaune-rouge: Payal (87e, tacle Ferino) à Strassen.

Carton rouge: A. Agovic (35e, arrête Françoise) à Strassen.

STRASSEN: Schon; A. Agovic, Goulard, D. Agovic, Mastrangelo (70e Barbaro); Payal; Tsuchihashi, Lourenco, Delgado; Runser (41e Bernardelli), Jager (61e Ruppert).



Joueurs non-alignés: Gonçalves et Simon.

Entraîneur: Manu Correia.

PROGRES: Flauss, Matias (46e Kerger), Ferino, Karayer, Soares; Vogel; De Almeida, Muratovic (63e Etshimi), Thill, Françoise (77e Ramdedovic); Karapetian.

Joueurs non-alignés: Schinker et Hall.

Entraîneur: Cyril Serredszum.

