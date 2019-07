Le Progrès devra finir le travail à Oberkorn dans une semaine après sa victoire deux buts à rien à Cork ce jeudi mais les retrouvailles avec les Rangers se profilent à l'horizon. Muratovic et De Almeida ont marqué les buts visiteurs. Flauss a arrêté un penalty.

Sport 2 min.

Le Progrès prend une sérieuse option sur la qualification

Le Progrès a pris une sérieuse option sur la qualification pour le tour suivant d'Europa League où l'attendent les Rangers. Le club de Niederkorn s'est appliqué pour piéger une équipe de Cork City un rien plus joueuse que les Gallois de Cardiff au tour précédent. Un adversaire qui convenait mieux aux Jaune et Noir.

Les visiteurs ont fait preuve d'opportunisme au cours du premier acte. Tekiela a amorcé un débordement côté gauche à la 11e minute. Muratovic a pris le relais. La défense locale n'est pas parvenue à se dégager et le numéro 10 luxembourgeois a placé le ballon entre le gardien et le poteau pour ouvrir le score (0-1).

Le Progrès a doublé son avance dix minutes plus tard lorsque De Almeida, accroché dans la surface de réparation par Horgan, se faisait justice lui-même sur penalty (0-2).

Un scénario parfait qui aurait pu l'être un peu moins cinq minutes plus tard si Flauss n'était pas parvenu à détourner un penalty de Sheppard. Cork City n'avait que son engagemet à opposer au Progrès. Les duels gagnés dans l'entrejeu permettaient parfois aux locaux de se projeter vers l'avant, mais seules les phases arrêtées amenaient un certain danger.

Le second acte était pour le moins décousu avec une équipe de Cork très brouillonne et le Progrès qui procédait par contres. L'un d'eux a failli faire mouche via Thill à un quart d'heure du terme. Il reste 90 minutes à Niederkorn pour valider son ticket pour le tour suivant. Les Rangers se rapprochent...

Mayron De Almeida trompe Mark McNulty sur penalty. Le Progrès est sur du velours. Photo: NPHO/Oisin Keniry

Cork City - Progrès 0-2

Turners Cross Stadium, arbitrage de M. Anufrijevs assisté par MM. Platonovs et Koritko, 3.147 spectateurs. Mi-temps: 0-2

Evolution du score: 0-1 Muratovic (11e), 0-2 De Almeida (22e sp)

Corners: 7 (7+0) pour Cork City; 1 (0+1) pour le Progrès.

Cartons jaunes: Casey (52e) et Buckley (59e) à Cork City; Hall (19e) et Thill (82e) au Progrès.

CORK CITY: McNulty; McCarthy, Casey, Mcloughlin; Horgan (24e O'Sullivan), Morrissey, McCormack, Buckley (61e Boylan), Hurley; Coustrain (80e Crowley), Sheppard.

Joueurs non-alignés: Ryan, Bennett, O'Conchubhair et Byrne.

Entraîneur: Frank Kelleher.

PROGRES: Flauss; Laterza, Skenderovic, Hall, Karayer; Vogel; Muratovic (71e Mmaee), Silaj, Thill (cap.) (89e Ferino), De Almeida; Tekiela (90+3 Matias).

Joueurs non-alignés: Czekanowicz, Cervellera, Bastos et Bah.

Entraîneur: Roland Vrabec.