Dans le nid du Progrès, le Honved Budapest. Niederkorn va tenter de le déloger de là pour se qualifier pour la première fois de son histoire pour un troisième tour européen. Une performance qui passe par un nouvel exploit ce jeudi (19h) au stade Bozsik.

Sport 3 min.

Le Progrès pour un nouveau voyage en première classe

Il n'y a que le Real Madrid pour s'opposer à un tel alignement des planètes. Seul le club castillan a éliminé le Progrès lorsque celui-ci a d'abord joué à l'extérieur sur la scène continentale. Le clin d'oeil à l'histoire s'arrête là car Niederkorn ne disputera que pour la quatrième fois de son histoire un match aller en déplacement.

Deux semaines après sa brillante sortie à Qabala et un peu plus d'un an après sa prestigieuse entrée en matière face aux Rangers, les Jaune et Noir reprennent leur bâton de pélerin. Et c'est sans doute dans ces piqûres de rappels récentes qu'il faut chercher des repères éloquents.

Presque moqué après son élimination face aux Shamrock Rovers en 2015, le Progrès a mué et s'est structuré pour devenir l'une des références au pays. Et comme le dit si bien Paolo Amodio, «mon équipe a encore progressé par rapport à la saison dernière».



Mélange des âges et des profils



Le vécu et ce mélange des âges et des profils ont permis au vice-champion du Luxembourg de surmonter l'écueil du premier tour. Le FK Qabala, ce n'était pas n'importe qui! C'était même un soupçon plus fort que Niederkorn sur l'ensemble des deux matches, mais la rapidité des contres et la solidarité au match retour ont fait péter les plombs aux Azéris à qui il a manqué la patience.

Paolo Amodio a pris note, mais a de suite reformaté son disque dur. Le radar scanne désormais le Honved Budapest pour un double affrontement qui semble dans la lignée du précédent, même si pour l'entraîneur de Niederkorn, le club hongrois présente plus d'arguments.

Il ne reste que quelques heures à Paolo Amodio pour trouver la bonne formule pour contrarier les plans d'Attila Supka. Les zones d'ombre sont toutefois assez minces au regard des forces en présence.

Le dernier match de suspension de Metin Karayer devrait conduire le technicien luxembourgeois à renouveler sa confiance aux quatre joueurs titularisés en Azerbaïdjan comme à Oberkorn. Flauss retrouvera devant lui Martins, Ferino, Hall et Gobron de droite à gauche.



Avec une ou deux sentinelles



Amodio l'a répété à l'envi, le Honved va mettre la pression d'entrée. De quoi inciter le technicien luxembourgeois à doubler son poste de sentinelle? Vogel pourrait soulager Mutsch, mais le problème de riche qui se pose dans l'animation offensive pourrait freiner le coach dans cette initiative.



Les frères Thill peuvent faire la différence à tout instant, De Almeida a été convaincant à l'aller comme au retour, Françoise bosse pour deux dans l'axe comme dans le couloir et Karapetian reste ce qui se fait de mieux devant le but adverse.



Adepte ou pas de l'adage «never change a winning team», Paolo Amodio ne va guère modifier ses plans. C'est en grande partie à l'extérieur en inscrivant deux buts que le Progrès a arracher sa qualification au tour précédent.

Le cadre: Flauss, Schinker; de Almeida, Ferino, Françoise, Gobron, Hall, Ikene, Karapetian, Kerger, Martins, Matias, Mutsch, Ramdedovic, Soares, Teles, O. Thill, S. Thill, Torres, Vogel.

Absents: Bastos, Schneider (blessés), Karayer (suspendu)

Arbitres: Al-Hakim, Magnusson et Beigi (SWE)