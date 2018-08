Recalé au deuxième tour l'année dernière, le Progrès veut franchir un nouveau cap cette saison. Battu un but à rien dans la capitale hongroise il y a sept jours, Niederkorn devra se surpasser pour éliminer le Honved Buapest. Façon Rangers en quelque sorte.

Sport 2 min.

Le Progrès pense aux Rangers... et au troisième tour

Christophe NADIN Recalé au deuxième tour l'année dernière, le Progrès veut franchir un nouveau cap cette saison. Battu un but à rien dans la capitale hongroise il y a sept jours, Niederkorn devra se surpasser pour éliminer le Honved Buapest. Façon Rangers en quelque sorte.

L'élève niederkornois est prévenu. Pour réussir l'examen qui se présente à lui ce jeudi soir (19h) à Oberkorn, il ne pourra pas se contenter de rendre une bonne copie. Il lui faudra la mention «distinction» que requiert le niveau européen.

Un label que les Jaune et Noir n'étaient pas loin d'atteindre la saison dernière au terme d'un match mouvementé face à l'AEL Limassol. Mais le modèle qu'il faut sans doute chercher à copier, c'est celui qui a permis au Progrès de terrasser les Rangers au tour précédent.

Parce que le score était identique à celui qui a sanctionné le match aller à Budapest mais aussi parce que l'alignement des planètes était parfait ce jour-là avec un peu de chance et de l'efficacité. Deux des fondamentaux qu'il faudra glisser dans la causerie avec le fameux «ne pas encaisser en début de match».

Motus et bouche cousue sur la tactique

Le vice-champion a mué depuis l'exploit face au club écossais avec un effectif encore plus talentueux et des atouts qui doivent lui permettre de faire aussi bien le jeu que de partir en contres.

On pense notamment à un Alexandre Karapetian peu convaincant il y a quinze jours lors de son entrée en jeu face à Qabala et pas titulaire dans la foulée en Hongrie. L'attaquant arménien pourrait retrouver une place dans le onze de base.

Le conditionnel accompagne cette observation. L'entraîneur Paolo Amodio s'est montré muet comme une carpe en conférence de presse ce mercredi en début de soirée. Un coach qui récupère Metin Karayer en défense centrale et Yannick Bastos, de retour de blessure. Deux garçons qui viennent encore apporter plus de concurrence.



Le directeur du Progrès, Thomas Gilgemann s'est lui montré plus que confiant. «On va se qualifier pour le troisième tour. Que ce soit au bout de 90 et 120 minutes. Demain (jeudi) on va montrer le vrai visage du club pour écrire un peu plus l'histoire.»

L'arbitre français Karim Abed dirigera la partie. Espérons qu'il soit plus inspiré que son compatriote Frank Schneider l'an dernier à Chypre.



Le cadre: Flauss, Schinker; Bastos, De Almeida, Ferino, Françoise, Gobron, Hall, Ikene, Karapetian, Karayer, Kerger, Martins, Matias, Mutsch, Ramdedovic, Soares, Teles, O. Thill, S. Thill, Torres, Vogel.

Absent: Schneider (blessé)

Arbitre: Abed, Haquette, Berchebru.