Le club de Niederkorn a présenté ce vendredi sa première recrue hivernale. Il s'agit de Belmin Muratovic.

Le Progrès officialise l'arrivée de Belmin Muratovic

Le joueur portera le numéro 10 laissé vacant depuis le départ d'Olivier Thill

(ER) - Le club de Niederkorn a présenté ce vendredi sa première recrue hivernale. Il s'agit de Belmin Muratovic.

Natif de Dudelange et âgé de 20 ans, Belmin Muratovic a notamment été formé au FC Metz depuis l'âge de 11 ans. Il a également évolué avec les U17 et les U19 des Grenats. Ce droitier de 1,72 m est un élément offensif, il a aussi porté dans les sélections de jeunes les couleurs du Luxembourg et du Monténégro.



"Je suis heureux de rejoindre un club comme le Progrès. J'ai été séduit par le projet du club et son ambiance familiale. J'avais envie de découvrir autre chose que les équipes de jeunes", a expliqué Belmin qui n'est autre que le cousin d'Edvin Muratovic qui porte cette saison le maillot de Differdange.



Belmin s’est engagé pour 3,5 saisons, il est considéré comme "Première Licence" et s’inscrit parfaitement dans le projet du club qui compte améliorer la qualité de son effectif en misant sur des joueurs prometteurs. Ses aptitudes techniques et la qualité de ses coups de pied arrêtés devraient être un plus pour les Jaune et Noir.



Ce dimanche pour le compte de la 13e journée, le Progrès accueille la Jeunesse, leader de la BGL Ligue.