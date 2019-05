Après l'enrôlement d'Aldin Skenderovic, le Progrès poursuit ses emplettes et s'attache les services de deux jeunes attaquants prometteurs: Issa Bah (16 ans), du RM Hamm Benfica, et Gullit Ramos (18 ans), de l'Académie des jeunes du F91 Dudelange.

Le Progrès Niederkorn s'offre deux jeunes recrues

(JFC). - Trois jours après l'annonce de l'arrivée d'Aldin Skenderovic, le FC Progrès Niederkorn a présenté ce jeudi deux nouvelles jeunes recrues: Gullit Ramos est âgé de 18 ans et provient du centre de formation du F91 Dudelange, Issa Bah n'a quant à lui que 16 ans et a déjà disputé neuf morceaux de rencontres de BGL Ligue et marqué un but (face à l'UNA Strassen) sous les couleurs du RM Hamm Benfica.

Les deux teenagers sont des attaquants destinés à renforcer le secteur offensif des Jaune et Noir dans les années à venir.



Rappelons qu'à une journée de la fin du championnat en BGL Ligue, le Progrès occupe la cinquième place avec 41 points, à deux longueurs de son voisin et rival du FC Differdange 03 et accueillera la lanterne rouge ce dimanche (16h) lors de la 26e et ultime journée.