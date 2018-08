Le brin de chance qui a accompagné le Progrès jusqu'ici s'en est allé au plus mauvais moment. Niederkorn a chuté au troisième tour qualificatif de l'Europa League face au FC Oufa (2-2) après avoir eu la balle de barrage au bout des crampons. Rageant!

Le Progrès manque la balle de qualification, Oufa s'en saisit!

Le match. Qui oserait refuser une telle offrande dans un match comme celui-là? Certainement pas le moindre Niederkornois. C'est pourtant le capitaine russe Alikin qui a permis au Progrès de refaire son retard après deux minutes de jeu en propulsant dans ses propres filets un centre de Bastos (1-0, 2e).



Le vice-champion du Luxembourg se retrouvait qualifié sous une chaleur qui ne semblait pas convenir à des Russes lents à briser leur coquille. Le Progrès avait peut-être marqué un peu vite, mais mieux vaut tôt que jamais.



Le bloc local reculait ainsi pour mieux prendre les espaces sur les contres. Ils ne furent pas nombreux et Karapetian s'est retrouvé fort isolé face aux défenseurs russes qu'il est tout de même parvenu à tourmenter à l'une ou l'autre reprise.

Le FC Oufa ne s'est pas affolé pour combler son retour. Il a tenté de procéder avec méthode pour mettre la défense locale en difficulté, mais à part ce slalom d'Oblyakov prolongé par Carp puis encore par Igboun (23e), le danger ne guettait pas vraiment.

En face, S. Thill tentait sa chance de 25 mètres puis une sortie de défense monumentale de Hall permettait à Karapetian de tenter sa chance du gauche, mais le ballon filait à côté.



Une offrande partout

Avec la courtoisie d'un hôte un rien trop respectueux, le Progrès relançait Oufa dans la partie en lui offrant l'égalisation. Une chandelle mal venue de Hall, une hésitation de Flauss puis Ferino et Bastos surmontés par Paurevic dont la tête lobée requalifiait les Russes (1-1).

Il fallut une dizaine de minutes à Niederkorn pour retrouver ses esprits. Le temps d'une nouvelle frayeur sur un dégagement manqué de Ferino et les Noirs ramenaient le danger devant Belenov. Avec un tir de Bastos (61e), qui remplaçait Françoise, blessé au tendon d'Achille. Les Russes avaient étrangement reculé. Ils en payèrent le prix fort lorsque la tête de De Almeida replaçait le Progrès devant (2-1, 72e).

Un vent de folie souffla alors sur Oberkorn avec un Progrès euphorique bien décidé à forcer les portes de l'exploit sans passer par la prolongation. La balle de barrage, c'est Romeu Torres qui en hérita, mais l'attaquant portugais trouva Belenov sur son chemin.



Il ne restait qu'une poignée de secondes à jouer lorsque Krotov filait sur le flanc gauche et centrait pour la tête de Paurevic plus prompt que Hall. Le rêve se brisa net et les applaudissements des supporters des Jaune et Noir consolaient à peine des joueurs du Progrès qui venaient de passer à côté d'un nouvel exploit XXL.



L'homme du match. Ivan Paurevic. Absent lors du match aller, le Croate Ivan Paurevic a porté à lui tout seul le FC Oufa. Le grand attaquant a inscrit les deux buts des siens dont le second dans les arrêts de jeu. Passé par Dortmund, Paurevic n'a pas toujours été élégant à voir, mais son impact physique a fait des dégâts.



Le fait du match. Le panneau qui sert à opérer les changements indiquait le n°7, celui de De Almeida. Puis, au dernier moment, c'est Martins qui quittait le terrain au profit de Romeu Torres. Une minute plus tard, un magnifique centre de S. Thill était repris de la tête par De Almeida pour remettre les compteurs à zéro.

Mayron De Almeida avait ravivé la flamme de l'espoir... Photo: Fernand Konnen

Progrès - FC Oufa 2-2



Stade municipal d'Oberkorn, pelouse en excellent état, 1.736 spectateurs, arbitrage de M. Schuettengruber (AUT) assisté par MM. Brandner et Steinacher. Mi-temps: 1-0.



Evolution du score: 1-0 Alikin (2e c.s.c), 1-1 Paurevic (51e), 2-1 De Almeida (72e), 2-2 Paurevic (90+3).



Corners: 5 (1+4) pour le Progrès; 8 (7+1) pour le FC Oufa.



Carton jaune: Paurevic (19e, contestations) au FC Oufa.



PROGRÈS: Flauss; Martins (71e Romeu Torres), Ferino, Hall, Gobron; S. Thill (cap.), Karayer, O. Thill (86e Vogel); Bastos, Karapetian, De Almeida.

Joueurs non alignés: Schinker, Ramdedovic, Soares, Kerger et Teles.



Entraîneur: Paolo Amodio.

FC OUFA: Belenov; Alikin (cap.), Jokic, Zhivoglyadov, Nedelcearu (82e Tumasyan); Salatic, Paurevic, Carp (46e Vanek), Tabidze; Oblyakov, Igboun (80e Krotov).

Joueurs non alignés: Sheliya, Sysuev, Zaseev et Sukhov.



Entraîneur: Sergei Tomarov.