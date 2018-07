A Gabala, le Progrès a fait pencher la balance en sa faveur en dix minutes. Victorieux 2-0 en Azerbaïdjan, les joueurs de Paolo Amodio devront finir le travail à Differdange, le 19 juillet.

Le Progrès maîtrise son sujet et prend une belle option sur la qualification

Mayron De Almeida et Olivier Thill sont les buteurs de la soirée

(DH). - Le Progrès a assuré ses arrières et s'est montré percutant sur le plan offensif face au FK Gabala, lors du premier tour de qualification aller de l'Europa League, pour s'imposer sur le score de 2-0 en Azerbaïdjan, ce jeudi soir.

Les Niederkornois de Paolo Amodio, vêtus de blanc et vert, ont donc fort bien négocié cette première marche européenne en étant d'abord bien positionnés et respectueux des consignes. Ils se sont ensuite montrés opportunistes devant le but azéri. Au terme d'un une-deux avec Sébastien Thill, c'est De Almeida qui trouvait une première fois l'ouverture (51e).

Martins s'enfonçait ensuite sur son flanc droit, pénétrait dans la surface de réparation avant de se faire faucher. Plein de sang-froid, Olivier Thill prenait Bezotosniy à contre-pied pour offrir un avantage substantiel à sa formation (61e).

Gabala ouvrait des espaces mais les visiteurs n'en profitaient pas. Au terme de quatre minutes de temps additionnel et d'un autoritaire dégagement des deux poings de Flauss, Niederkorn prenait une belle option sur la qualification.

Il faudra terminer le travail, jeudi prochain au Parc des Sports de Differdange (coup d'envoi à 19h30).



Gabala - Progrès 0-2



Evolution du score: 0-1 De Almeida (51e), 0-2 O. Thill (61e).



FK Gabala (4-3-3): Bezotosniy; Gurbanov, Mustafazade, Stankovic (72e Atakora); Mammadov (cap.), Jamalov (57e Khalilzade), Lilaj, Adeniyi (76e Huseynov), Joseph-Monrose.

FC Progrès Niederkorn (4-5-1): Flauss, Martins, Ferino, Hall, Gobron; Bastos (85e Matias), S. Thill, Mutsch, O. Thill (80e Vogel), De Almeida (89e Ramdedovic); Françoise.

Joueurs non utilisés: Schinker, Soares, Schneider, Kerger et Torres.



Cartons jaunes: Joseph-Monrose (15e) et Khalilzade (84e) pour Gabala; S. Thill (65e) et Flauss (72e) pour le Progrès.



Arbitres: MM. Banari (MDA), Ermischin, Ciobanu.