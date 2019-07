Sébastien Flauss a permis au Progrès de limiter la casse à Glasgow. Niederkorn s'est incliné 0-2, mais s'est tout de même procuré deux occasions nettes après le repos qui auraient pu pimenter le match retour.

Sport 2 min.

Le Progrès limite les dégâts à Ibrox Park

Christophe NADIN Sébastien Flauss a permis au Progrès de limiter la casse à Glasgow. Niederkorn s'est incliné 0-2, mais s'est tout de même procuré deux occasions nettes après le repos qui auraient pu pimenter le match retour.

Les vagues ne sont pas toutes bonnes à prendre. Surtout lorsqu'elles reviennent à intervalles réguliers comme ce jeudi soir sur la magnifique pelouse d'Ibrox Park.

Teintées de bleu, elles ont cisaillé une équipe du Progrès animée par les meilleures intentions du monde, mais rapidement à court d'arguments dans ce combat aux allures de revanche face aux Rangers de Steven Gerrard.

Le vice-champion écossais a manqué de justesse dans un premier acte à sens unique qui a vu le Progrès sortir à l'une ou l'autre reprise et se procurer une belle occasion au terme d'une magnifique chevauchée de De Almeida que Tekiela ponctua d'un tir trop mou sur McGregor.

Deux frappes imparables pour Flauss

On jouait depuis quatre minutes et Flauss avait déjà eu l'occasion de chauffer ses gants dans la minute précédente. La gardien de Niederkorn se mettra en verve à plusieurs reprises. Sur des ballons aériens délivrés de la droite. Sur des combinaisons courtes, voire sur un face-à-face. Il ne pourra cependant rien sur cette frappe enroulée par Aribo du gauche à l'entrée de la surface de réparation (1-0, 20e).

Les Rangers venaient de matérialiser leur domination. Ils exploitaient à plein la largeur du terrain et les latéraux visiteurs vivaient l'enfer. Niederkorn dégustait et perdait Skenderovic peu après la demi-heure de jeu.

Le second acte prenait la même physionomie et les Rangers doublaient la mise avec la complicité d'une défense niederkornoise bien trop laxiste sur ce coup-là. Ojo progressait côté droit et ajustait une frappe hors de portée de Flauss (2-0, 54e).

Mmaee seul face à McGregor

L'entrée de Mmaee à la pause permettait au Progrès de trouver un peu plus de profondeur. L'ancien Wiltzois se procura d'ailleurs une énorme occasion, mais McGregor gagna son duel.

Peu avant, les Rangers avaient eu l'occasion d'enfoncer le clou sur un penalty concédé par Laterza sur Jones. Tavernier ne trouvait que le poteau.

La fin de partie était débridée. Françoise faillit lancer sa saison par un but, mais le gardien écossais avait réponse à tout ce jeudi. En face, le récital Flauss se poursuivait jusqu'au coup de sifflet final.

Cette fois, il faudra un miracle au Progrès pour inverser la tendance jeudi prochain au stade Josy Barthel.

Glasgow Rangers - Progrès 2-0

Ibrox Park, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Eskås assisté par MM. Ytterland et Jensen (NOR), 43.629 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Aribo (20e), 2-0 Ojo (54e).

Corners: 10 (5+5) pour les Rangers; 5 (2+3) pour le Progrès.

Cartons jaunes: Aribo (71e, faute sur De Almeid) aux Rangers; Laterza (12e, tacle sur Halliday) au Progrès.

Carton jaune-rouge: Laterza (88e).

RANGERS: McGregor; Tavernier, Goldson, Edmundson, Halliday; Davis, Aribo, Jack; Arfield (66e Jones), Ojo (81e Stewart), Morelos (75e Defoe).

Joueurs non-alignés: Foderingham, Kamara, Katic et Barisic.

Entraîneur: Steven Gerrard

PROGRES: Flauss; Laterza, Ferino, Hall, Karayer (cap.); Muratovic (46e Mmaee), Vogel, Skenderovic (33e Matias), Silaj, De Almeida; Tekiela (80e Françoise).

Joueurs non-alignés: Czekanowicz, Cervellera, Bastos et Shala.

Entraîneur: Roland Vrabec