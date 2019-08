Le Progrès et Rosport enchaînent, la Jeunesse, Etzella et le Fola décollent

Victorieux à Hostert et à Mühlenbach, le Progrès et Rosport occupent la tête de la BGL Ligue à l'issue de la 2e journée. A noter également le premier succès de la Jeunesse, d'Etzella et du Fola.

Eddy RENAULD Victorieux à Hostert et à Mühlenbach, le Progrès et Rosport occupent la tête de la BGL Ligue à l'issue de la 2e journée. A noter également le premier succès de la Jeunesse, d'Etzella et du Fola.

Après avoir écrasé en début de semaine la Jeunesse, le Progrès surfe sur la vague. En déplacement à Hostert, le club de Niederkorn s'est offert une deuxième victoire de rang convaincante aussi bien dans les chiffres que dans la manière (3-5).



Le leader du championnat a tué le match après une demi-heure grâce aux réalisations de de Almeida (7e), Karayer (11e) et Françoise (29e). Au cours de la seconde période, les joueurs du Gréngewald ont relancé le suspense avec deux buts coup sur coup de Lamotte et Lusala (71e et 72e).



Mais dans la foulée, Muratovic (74e) et Tekiela (82e) ont donné de l'air aux visiteurs (2-5) avant la réduction du score de Lusala (83e). Le Progrès affiche six points au compteur.

Pour sa première à domicile, Mühlenbach s'est incliné 0-3 contre Rosport. Biedermann (83e, 90e) et Weirich (79e) ont offert au Victoria une deuxième victoire de rang. A noter encore que la défense des pensionnaires du Camping n'a pas encore encaissé le moindre but lors des deux premières journées du championnat.



Mike Kenny Ebui tente de prendre le meilleir sur Eric Brandenburger. En vain car Rosport s'est imposé 3-0 au Bambusch. Photo: Fernand Konnen

Du suspense à la Frontière

La Jeunesse s'est rassurée devant son public à l'occasion de la venue du Racing 3-2. Les Bianconeri ont mis à profit le début de chaque mi-temps grâce à Makota. L'attaquant eschois a trouvé le chemin du but dès la première opportunité des locaux en profitant d'un centre de Clayton et a trompé Ruffier de près (7e). Les joueurs de Nicolas Huysman ont doublé leur avance à la 56e minute. Après avoir manqué de peu le cadre quelques instants plus tôt, Makota ne laissait pas passer l'opportunité et sa frappe trompait Ruffier (2-0, 56e).



Le Racing a eu le mérite de revenir dans le match en réduisant le score par Holter (71e) et alors que le club de la capitale avait retrouvé des couleurs, Ikene accrochait Fiorani dans le rectangle, Deidda transformait le penalty (3-1, 77e). Les joueurs de Patrick Grettnich ne rendaient pas les armes pour autant. Da Mota, sur coup franc à 25 m, envoyait le cuir dans la lucarne de Sommer (3-2, 79e). Le rush final des visiteurs ne changeait pas l'issue des débats, le RFCUL reste bloqué à zéro.



Premier succès également pour Etzella. Les Nordistes ont écarté Rodange 5-2. Correia auteur d'un doublé (20e et 45e) et Bidon (32e) ont placé les locaux sur le velours en première mi-temps avant des réalisations de Melo (46e) et Kadrija (90e). Les promus ont fait illusion l'espace de quelques minutes avec l'égalisation de D. Ramdedovic mais la joie visiteuse a été de courte durée. L'ancien joueur du Progrès s'est même offert un doublé (55e) malheureusement inutile pour ses couleurs.



Surpris à domicile la semaine dernière, le Fola a remis les pendules à l'heure en allant s'imposer à Strassen 4-2. Auteur d'un triplé, Seydi a été l'homme de la rencontre alors que Koçur a inscrit le 0-2. Runser et Ruppert sont scoré pour l'UNA en réduisant le score à 1-2 et 2-3 mais cela a été insuffisant. Premier succès des hommes de Jeff Strasser en championnat, première défaire à domicile pour les joueurs de Correia.



Enfin Differdange a concédé ses premiers points à domicile. Les hommes de Paolo Amodio ont mené au score à la suite d'un but de Deruffe au premier acte (35e) mais les Mondorfois sont revenus au score par la suite grâce à Mohammed qui a égalisé sur un penalty (1-1, 73e).

Moussa Seydi a signé un triplé à Strassen et a permis au Fola de signer sa première victoire de la saison en championnat. Photo: Stéphane Guillaume





Le point



Jeunesse - Racing 3-2



Mühlenbach - Rosport 0-3

Hostert - Progrès 3-5

Etzella - Rodange 5-2

Differdange - Mondorf 1-1

Strassen - Fola

Reporté: Titus Pétange - Dudelange

La 3e journée

Samedi 17 août à 17h



Dudelange - Jeunesse

Dimanche 18 août à 16h



Fola - Etzella

Rodange - Mühlenbach

Rosport - Titus Pétange

Racing - Progrès



18h: Mondorf - Strassen



18h30: Differdange - Hostert