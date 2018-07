Les répliques de la dernière campagne de transferts viennent d'aboutir à une double décision: le Progrès et le Fola prennent du recul par rapport à la LFL (Lëtzebuerger Football Ligue). Dudelange et par corolaire la Jeunesse sont dans l'oeil du cyclone.

Le Progrès et le Fola prennent congé de la LFL

Christophe NADIN

Le Progrès et le Fola se sont visiblement accordés sur le timing en envoyant simultanément leur communiqué. Pas tout à fait sur le fond de l'histoire puisque là où le Progrès cible Dudelange et la Jeunesse, le Fola, lui, ne cite aucun club et se contente de sous-entendus.

Niederkorn évoque un comportement antisportif des deux clubs envers les Jaune et Noir. Dudelange est visé à travers le transfert du Virtonais Lamine Fall qui avait donné son accord au Progrès avant de se raviser. Niederkorn soupçonne l'investisseur commun au F91 et à l'Excelsior Virton d'avoir convaincu le joueur de ne pas bouger. Patrick Stumpf s'était lui aussi lié aux Jaune et Noir avant de débarquer au stade Jos Nosbaum.

Voici le communiqué du Progrès:

Le Fola, lui, indique qu'il ne sera pas de la partie lors de la présentation des équipes le 28 juillet.



Contacté par la rédaction, Romain Schumacher, le président de la Ligue et du F91, regrette que le sujet n'ait pas été discuté au sein de la LFL. Le Dudelangeois est bien conscient de se retrouver au coeur des discussions en raison de ses deux casquettes, mais rappelle qu'il est entouré par un comité directeur.