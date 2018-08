Le Progrès et Dudelange sont des juilletistes et des aoûtiens

Le Progrès et Dudelange sont venus bousculer les habitudes estivales. Les deux clubs phares de la saison dernière au pays prolongent leur aventure européenne. La première journée de BGL Ligue n'est pas impactée. La deuxième sans doute. La sélection devra s'adapter aussi.

Christophe NADIN Le Progrès et Dudelange sont venus bousculer les habitudes estivales. Les deux clubs phares de la saison dernière au pays prolongent leur aventure européenne. La première journée de BGL Ligue n'est pas impactée. La deuxième sans doute. La sélection devra s'adapter aussi.

Les qualifications de Dudelange et de Niederkorn pour le troisième tour de l'Europa League confirment la tendance de ces dernières années. Les clubs luxembourgeois ont des atouts à faire valoir sur la scène continentale.



Quels sont les précédents?

Jamais deux clubs luxembourgeois n'étaient parvenus de concert à se qualifier pour le troisième tour de l'Europa League. Pareil exploit avait déjà été réalisé, mais pas la même année. Le Fola l'a fait la saison dernière avec des victoires contre Milsami Orhei puis l'Inter Bakou avant de chuter face à Östersund. Differdange a connu pareille euphorie en 2013. L'équipe de Michel Le Flochmoan s'était payé le scalp du KF Laci puis du FC Utrecht avant le cruel dénouement de la séance de tirs au but face à Tromsö. Le F91, a lui aussi connu l'ivresse de franchir deux tours, mais c'était en Ligue des champions en 2012. Tre Penne avait servi d'apéritif avant un exploit XXL contre le FC Salzbourg. Maribor avait alors ramené Dudelange à la raison avant que l'Hapoel Tel-Aviv n'en fasse de même au quatrième tour de C3.



Qui joue quand et quels aménagements en BGL Ligue?

Le F91 et le Progrès poursuivront leur aventure avec deux matches aller à l'extérieur. Dudelange jouera au Legia Varsovie jeudi prochain, le 9 août à 21h alors que Niederkorn disputera son match au FC Oufa le même jour à 16h (heure luxembourgeoise). Le champion luxembourgeois accueillera l'équipe de Chris Philipps le jeudi 16 août à 20h au stade Josy Barthel alors que les Jaune et Noir joueront dès le mardi 14 août à 18h aussi à la route d'Arlon. La première journée de BGL Ligue qui s'étend de dimanche 16h à lundi 19h30 ne sera pas affectée par ces matches européens. Le Progrès se déplacera bien à Rumelange dimanche à 16h alors que le F91 voyagera au Cents le lundi à 19h30. La deuxième, elle, subira l'une ou l'autre modification. Le match Progrès - Etzella sera déplacé. Celui entre Dudelange et Differdange pourrait l'être aussi.



Le F91 et le Progrès sont-ils logés à la même enseigne?

Il faut parfois une boussole pour s'orienter dans les compétitions de l'UEFA. L'Europa League est ainsi scindée en deux jusqu'à la phase de poules. Le Progrès est engagé dans la Voie principale alors que Dudelange trace sa route dans la Voie des Champions. Deux compétitions parallèles qui éviteront par exemple aux deux clubs luxembourgeois de se rencontrer en cas de qualification pour la phase dite de «barrages». En cas de nouvel exploit, Niederkorn pourrait tomber sur des clubs comme Genk, La Gantoise, le FC Séville ou bien Feyenoord alors que Dudelange pourrait croiser la route du FC Salzbourg, du Celtic ou encore de l'Etoile Rouge Belgrade. On en est au stade de l'hypothèse, mais au train où vont les choses, tout reste envisageable pour les clubs luxembourgeois.

Sélection: comme un cheveu sur la soupe

Le parcours des clubs luxembourgeois sur la scène continentale et la reprise de la BGL Ligue ont presque fait passer la sélection au second rang. Pourtant, la rentrée des classes des internationaux est programmée le mercredi 15 août face au Fortuna Cologne. Avec quelle équipe? Dudelange et le Progrès restent des pourvoyeurs importants de la sélection avec les Turpel, Sinani et Malget du côté du F91 et les Hall, Martins, Mutsch ainsi que les frères Thill du côté niederkornois. Ils ne seront pas à disposition. Sans oublier les professionnels en action à l'étranger qui n'auront pas leur bon de sortie pour ce rendez-vous à Erpeldange. Voilà qui fait cruellement penser à ce Luxembourg - Eintracht Francfort de 2013 (1-4), année de l'épopée differdangeoise.