Le duel entre européens a tourné en faveur de Niederkorn ce lundi soir au terme de la première journée de BGL Ligue. Le Progrès a écarté la Jeunesse sur le score sans équivoque de 4-0. Retour en images.

Le Progrès en patron, la Jeunesse en construction

Deux buts de Jacky Mmae (29e et 74e) et deux réalisations de Manu Françoise (54e) et Metin Karayer (72e) ont permis au Progrès de faire coup double, lundi soir, en clôture de la première journée de BGL Ligue.



En battant la Jeunesse sur le score de 4-0, Niederkorn marque son territoire vis-à-vis de ses concurrents et se porte aux commandes du championnat après avoir ponctué son parcours en Europa League par un bon match nul (0-0) face aux Glasgow Rangers de Steven Gerrard.



16 Progrès - Jeunesse 4-0. - Sébastien Thill (Niederkorn) à la manœuvre. Photo: Yann Hellers

Progrès - Jeunesse 4-0. - Sébastien Thill (Niederkorn) à la manœuvre. Photo: Yann Hellers