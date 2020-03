Niederkorn a remporté le match au sommet de la 16e journée de BGL Ligue en allant s'imposer sur le terrain de Dudelange. Dans le même temps, le Fola a conforté sa place de leader en profitant du nouveau match nul du Titus Pétange.

Le Progrès écarte le F91 de la course au titre

Eddy RENAULD Niederkorn a remporté le match au sommet de la 16e journée de BGL Ligue en allant s'imposer sur le terrain de Dudelange. Dans le même temps, le Fola a conforté sa place de leader en profitant du nouveau match nul du Titus Pétange.

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour le Progrès. Battus samedi dernier par le Racing (1-2), les hommes de Roland Vrabec ont signé le résultat de la soirée en allant s'imposer 2-3 au stade Jos Nosbaum.

Le F91 avait pourtant signé un meilleur départ en trouvant l'ouverture par Keita (4e). La réaction des visiteurs n'a pas tardé avec l'égalisation de Silaj (19e) mais les locaux ont repris les devants grâce à nouveau à Keita qui a profité d'un ballon relâché par Flauss (26e).

Le Progrès a finalement fait la différence en seconde mi-temps. Les changements opérés par le coach allemand à l'heure de jeu ont été payants. Vogel a signé le 2-2 à la 70e minute et dans les arrêts de jeu, Françoise a offert les trois points aux visiteurs (90+2). Conséquence de ce résultat, le champion en titre accuse huit points de retard sur son adversaire du jour.

Le Progrès a finalement fait la différence en seconde mi-temps. Les changements opérés par le coach allemand à l'heure de jeu ont été payants. Vogel a signé le 2-2 à la 70e minute et dans les arrêts de jeu, Françoise a offert les trois points aux visiteurs (90+2). Conséquence de ce résultat, le champion en titre accuse huit points de retard sur son adversaire du jour.

Trajectoire opposée pour le Fola et la Jeunesse

Outre la victoire du Progrès dans le haut du tableau, la défaite du Titus Pétange chez son voisin de Rodange 1-0 est l'autre résultat du jour. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Larrière à la 22e minute. L'ancien leader de BGL Ligue marque le pas depuis la reprise (1 sur 9) alors que les Rodangeois se retrouvent en position de barragiste après son 6 sur 6.

La Jeunesse de Martin Boakye n'avance plus. Les Eschois ont été battus 2-1 par le Victoria de Timo Heinz. Photo: Christian Kemp

Nouveau leader de la compétition depuis le week-end dernier, le Fola a confirmé son nouveau statut contre la lanterne rouge Muhlenbach (4-2) grâce notamment à Seydi qui a inscrit ses 12e et 13e réalisations en championnat. Par contre pour la Jeunesse, la situation devient préoccupante.

Moussa Seydi repart de l'avant En inscrivant un doublé contre Muhlenbach, mercredi soir lors de la 16e journée de BGL Ligue, l'attaquant du Fola est revenu à une longueur du Pétangeois Artur Abreu. Ce dernier est resté muet à Rodange et l'UTP a concédé sa troisième défaite de la saison.

Battus à Rosport 2-1, les Bianconeri viennent de concéder leur deuxième revers de rang et affichent, depuis la nomination de Noël Tosi comme entraîneur, un triste 1 sur 9. Tout le contraire du Victoria, qui après avoir signé sa 5e victoire de la saison, remonte à la 8e place.

Parmi les autres résultats, on épinglera le net succès de Differdange sur Strassen 4-1, les coalisés restent dans le sillage du trio de tête alors qu'Etzella a signé une importante victoire à Mondorf (0-1) qui se retrouve avant-dernier. Enfin, le Racing a gagné pour la deuxième fois de suite, 2-1 contre Hostert. Une grande première cette saison pour Ruffier et ses partenaires. A noter que les deux équipes ont fini à dix à la suite des exclusions de Tinelli et Nouidra.

Le point

Rosport - Jeunesse 2-1

F91 - Progrès 2-3

Rodange - Titus Pétange 1-0

Mondorf - Etzella 1-2

Fola - Mühlenbach 4-2

Differdange - Strassen 4-1

Racing - Hostert 2-1

Le classement

La 17e journée, le dimanche 8 mars à 16h

Titus Pétange - Fola

Etzella - Differdange

Hostert - Strassen

Racing - F91

Jeunesse - Rodange

Progrès - Rosport

Muhlenbach - Mondorf