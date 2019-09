Le mercato estival a refermé ses portes dans tous les grands championnats européens. Les clubs ont livré bataille à grands coups de millions d'euros pour attirer les stars de la planète football, mais la tendance de l'achat différé tient toujours la cote.

Sport 4 min.

Le prêt de joueurs gagne du terrain

Didier HIEGEL Le mercato estival a refermé ses portes dans tous les grands championnats européens. Les clubs ont livré bataille à grands coups de millions d'euros pour attirer les stars de la planète football, mais la tendance de l'achat différé tient toujours la cote.

Partira? Partira pas? La telenovela Neymar (27 ans) a rythmé le mercato estival jusqu’au week-end dernier lorsque le Paris-SG a refermé la porte aux émissaires du FC Barcelone. Ces derniers avaient pourtant échafaudé tous les scénarios possibles pour rapatrier le prodige brésilien au Camp Nou, mais le PSG, qui avait acheté le «Ney» 222 millions d’euros en 2017 (le prix de sa clause libératoire), voulait impérativement rentrer dans ses frais.

Le Barça, qui s’était déjà offert Antoine Griezmann, pour 120 millions d’euros, et Frenkie De Jong, pour 75 millions, n’avait plus la surface financière suffisante pour accéder aux demandes parisiennes. Les Catalans ont tout tenté, même le prêt avec option d’achat obligatoire. Une formule qui avait justement permis aux Parisiens de faire venir Kylian Mbappé en restant dans les clous du fair-play financier et qui a rendu possible l'arrivée de l'Argentin Mauro Icardi (Inter Milan) juste avant la fermeture du mercato, le 2 septembre.

Neymar est résigné. Le Brésilien reste à Paris... au moins jusqu'au prochain mercato cet hiver. Photo: AFP

Peu usitée avant le milieu des années 1990, la formule du prêt représente environ 30% des transactions dans les «Big Five» européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France) ces dix dernières saisons, selon les calculs du Financial Times.

Les défenseurs, nouvelles stars du mercato Si les sommes dépensées lors du marché estival des transferts sont toujours aussi hallucinantes, ce sont les défenseurs, cette saison, qui tiennent la vedette à l’image de Harry Maguire qui a coûté 87,5 millions d'euros à Manchester United.

A la clôture de ce mercato, plus d’une centaine de prêts avec option d’achat quasi obligatoire ont été signés dans les grands championnats pour seulement 28 en 2009. Auparavant «réservés» aux joueurs en devenir, sur une voie de garage ou revenant d’une lourde blessure, les prêts concernent donc aujourd’hui des joueurs confirmés, très bien cotés sur le marché.

Formule «testez avant d’acheter»

Cet été, Philippe Coutinho, Alexis Sanchez, Nicolo Barella, Ivan Perisic et Icardi ont changé de club par ce biais. Certains ténors du Vieux Continent comme le Bayern Munich n’hésitent pas à procéder de la sorte. Ce fut le cas avec James Rodriguez (Real Madrid), c’est au tour du Brésilien Coutinho de faire ses preuves du côté de la Bavière. Si c'est le cas, et selon un communiqué du club espagnol, les tenants du titre en Bundesliga débourseront 8,5 millions d'euros pour le prêt, avec la possibilité d'acquérir définitivement le joueur l'année prochaine contre un chèque de 120 millions d'euros.

La formule «testez avant d’acheter» limite les risques du club acquérant surtout quand un joueur change d'environnement et de championnat. Elle permet aussi de se désengager partiellement lorsqu’un joueur devenu indésirable par ses prestations plombe aussi les finances du club. C’est la raison du départ de Sanchez pour l’Inter Milan qui a signé un joueur considéré de classe mondiale en prenant en charge une partie des 20 millions d’euros de salaire annuel que lui versait Manchester United.

Manchester United will reportedly pay 3/4 of Alexis Sanchez's wages...while he plays for Inter Milan 🙃 pic.twitter.com/8Y0LU3dufc — B/R Football (@brfootball) August 30, 2019

Si le fair-play financier impose aux clubs engagés en Coupe d’Europe de ne pas dépenser plus qu’ils ne gagnent, un autre facteur incite les parties prenantes à décaler une vente. Pour ne pas payer trop d’impôts, certains clubs préfèrent que l'argent du transfert arrive dans leurs caisses l’année d’après et contractualisent un prêt d'une saison suivi d'un achat obligatoire.

Il en est de même pour éviter de payer un pourcentage à la revente. C'est ainsi qu'ont procédé les Espagnols du Betis lors du départ de Giovani Lo Celso vers Tottenham. Les Sévillans ont prêté l'Argentin aux Spurs pour 15 millions d'euros avec une clause d'achat de 40 millions d'euros. C'est toujours ça que le PSG n'aura pas.

«Ces dernières années, le marché des prêts est devenu un second marché des transferts commerciaux. En 2017 par exemple, plus de 500 millions de dollars ont été investis en prêts, ce qui n'était pas le but lorsque ce système a été mis en place», explique Jonas Baer-Hoffmann, directeur général du syndicat international de joueurs FIFPro, dans une interview à l'agence allemande SID.