Le président Jeitz retrouve le banc de touche à Rumelange

Didier HIEGEL Faute d'avoir trouvé un successeur à Sven Loscheider, qui a démissionné dimanche soir, le président Gérard Jeitz va assurer la mission d'entraîneur pour les six derniers matches de championnat.

L'US Rumelange et la famille Jeitz, c'est une longue histoire. Gérard (58 ans), son épouse Laura, la trésorière, et Ken, le fils qui figure dans la commission sponsoring, ne comptent pas leurs heures pour faire vivre l'association de la cité des roches rouges.



L'ancien milieu de terrain international y a fait ses classes pour ensuite devenir l'entraîneur de l'équipe fanion avant de prendre la présidence du club au début des années 1990.



C'est lui qui est allé chercher Sven Loscheider pour en faire le responsable de la première équipe en juillet 2017. Si la première saison de l'ex-technicien de l'Académie de Dudelange et des Red Boys Aspelt a été couronnée de succès avec une montée en BGL Ligue, l'exercice 2018-2019 n'a pas répondu aux espoirs malgré quelques coups d'éclat comme cette victoire face à Niederkorn (2-1) en ouverture du championnat ou des matches nuls arrachés au Racing (2-2) et à la Jeunesse (1-1).

Le cinglant revers enregistré au Fola (0-7), dimanche lors de la 20e journée de championnat, a fini de saper le moral de Loscheider. Le soir même, dans le vestiaire, il annonçait sa démission avec effet immédiat. Depuis, il n'est pas revenu sur sa décision. Dan Delcol, son adjoint, en a fait autant.



Faute de solution pour assurer les derniers rendez-vous de la lanterne rouge du championnat - contre Mondorf, Dudelange, Strassen, Pétange, le Racing et le Progrès ! -, le président s'est décidé à assurer lui-même l'intérim sur le banc de touche.

Il a dispensé son premier entraînement ce mardi soir et va tenter de mener à bien la fin de saison. Il sera assisté de Jérôme Winckel, entraîneur des gardiens, et de Marcin Siebert.



Rumelange est dernier du championnat avec 12 points, et un goal average de -35, à six points de l'US Hostert, l'actuel barragiste.