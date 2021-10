A lui seul, Cristiano Ronaldo a mis trois des cinq buts du onze portugais qui a écrasé le Luxembourg, mardi soir à Faro. De quoi rendre un peu plus difficile à l'équipe de Luc Holtz la sélection pour la Coupe du monde au Qatar.

Le Portugal n'a laissé aucune chance aux Lions Rouges

(pj avec Joe GEIMER) Certes les Luxembourgeois sont entrés sur le terrain pleins d'espoirs, et confortés par leur bonne rencontre face à la Serbie de samedi dernier. Mais, en ce 12 octobre, impossible de résister à la vague portugaise et à son buteur en chef, Cristiano Ronaldo. A la 8ème, 13ème et 87ème minute, il réduisait à néant l'ambition du onze au Lion Rouge. Bruno Fernandes et Joao Palhinha se chargeant d'aggraver la marque de deux autres buts. Cruel 5-0 pour des Luxembourgeois qui, pourtant, auront eu une bonne possession de balle (44%) mais en vain.

Finalement, l'arbitre français Benoît Bastien aurait pu siffler la fin de ce match (qualificatif pour la prochaine coupe du monde 2022) après seulement 18 minutes. La victoire avait alors déjà choisi son camp à l'Estadio Algarve de Faro. L'équipe luxembourgeoise était déjà menée 3-0 à ce moment-là... Des maladresses de Sébastien Thill, Dirk Carlson ou le gardien Anthony Moris lui-même ouvrant grand les portes des buts visiteurs aux attaquants de la Seleçao, que ce soit Ronaldo ou Bruno Fernandes.

6 Yvandro Borges Sanches tente ici une percée. Mais rien à faire face au milieu de terrain portugais Bruno Fernandes. Photo : AFP

Yvandro Borges Sanches tente ici une percée. Mais rien à faire face au milieu de terrain portugais Bruno Fernandes. Photo : AFP Cristiano Ronaldo a marqué (trois fois) mais aussi tenté des gestes incroyable. La grande classe. Photo : AFP Anthony Moris a tout tenté pour stopper Cristiano Ronaldo, compris dans les duels aériens. Photo : AFP En défense Dirk Carlson n'a pas vécu une soirée tranquille face aux attaquants du camp d'en-face. Photo : AFP Inarrétable Bernardo Silva? Le Luxembourgeois Danel Sinani tente sa chance. En vain. Photo : AFP Joao Palhinha a aggravé la marque en deuxième mi-temps, sur corner. Photo : AFP





A plusieurs reprises, Moris a dû s'employer pour ne pas éviter que la défaite luxembourgeoise ne se transforme en naufrage, avant même que ne soit sifflée la mi-temps. Mais la seconde période n'allait rien changer à la tendance générale : le Portugal dominant, se créant de belles occasions sans forcément faire trembler les filets adverses. Jusqu'à ce que, sur corner, Palhinha ne vienne rappeler aux Roud Léiwen qui était maître sur la pelouse. Ne restait alors plus qu'à Cristiano Ronaldo à achever ce succès pour une cinquième marque. Ce qui fut fait en fin de rencontre sur un deuxième penalty.

Au terme du match, Danel Sinani et Gerson Rodrigues pouvaient avoir des regrets. Ils ont en effet chacun laissé passer leur chance de scorer. Mais face à eux, difficile de tromper la vigilance du gardien Rui Patricio parfaitement à son aise face aux deux attaquants du Grand-Duché.

C'est peu dire que Cristiano Ronaldo a survolé la rencontre. Photo : AFP

Pour le Luxembourg, le bilan des six matches joués pour la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 se solde donc par six points encaissés. Le Portugal (16 points) occupe la deuxième place du groupe A, à seulement un point de la Serbie (17).

De retour aux vestiaires, Luc Holtz ne cachait pas qu'il avait été impressionné par le jeu des Portugais. Et le sélectionneur luxembourgeois de commenter : «Nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ce match. Par exemple, que nous sommes dans un processus et que nous n'étions pas prêts pour affronter une telle équipe ce jour-là. (...) Nous sommes déçus forcément. En particulier d'avoir trop rapidement pris du retard à la marque. Cela nous a rendu la vie très difficile.»

