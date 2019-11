Un triplé du quintuple Ballon d'or a mené le Portugal vers une victoire catégorique (6-0) face à la Lituanie en qualifications de l'Euro 2020 jeudi à Faro, qui n'a toutefois pas encore permis aux champions en titre de valider leur billet.

Le Portugal étrille la Lituanie, Ronaldo voit triple

(AFP) - La Seleção et sa star sont en forme au moment de débarquer au Luxembourg pour y affronter les Roud Léiwen dimanche (15h).

Cristiano Ronaldo, en jambes malgré son remplacement controversé ce week-end avec la Juventus Turin, n'a pas perdu de temps en ouvrant le score sur penalty (7e) puis en faisant le break (22e) avant de marquer le sixième et dernier but de son équipe (65e).

Pour sa 163e sélection, Cristiano Ronaldo, ici devant le Lituanien Vykintas Slivka, a crevé l'écran Photo: AFP

«Je savais qu'il était en mesure de jouer (...) son match a mis fin aux doutes sur sa condition physique chez ceux qui en avaient, personnellement je n'en avais aucun et je l'avais dit», a déclaré le sélectionneur portugais Fernando Santos à l'issue de la rencontre.

Les autres réalisations portugaises ont été l'œuvre de Pizzi (52e), Gonçalo Paciência (56e) et Bernardo Silva (63e).

«CR7» porte ainsi son total de buts avec le Portugal à 98 unités en 163 sélections, se rapprochant un peu plus du record mondial détenu par l'Iranien Ali Daei (109).

Ronaldo s'entraîne bien avec la Seleção L'ancien Ballon d'Or a participé ce mardi au premier entraînement de l'équipe du Portugal pour préparer les deux derniers matches de qualification à l'Euro 2020, alors que les champions d'Europe en titre sont amoindris par une série de blessures.

Malgré ce triomphe, les Lusitaniens devront attendre l'ultime journée des qualifications, dimanche face au Luxembourg, pour gagner le droit de défendre leur titre.

Deuxièmes du groupe B, avec 14 points, derrière l'Ukraine assurée de terminer première, les Portugais n'ont pas creusé l'écart avec la Serbie, victorieuse dans le même temps du Luxembourg à domicile (3-2) et à une longueur des hommes de Fernando Santos.

Jeudi à Faro, dans le sud du Portugal, les champions d'Europe ont d'emblée pris le match en main. Cristiano Ronaldo s'est chargé de transformer un penalty qu'il a lui-même obtenu sur un tacle par derrière du latéral lituanien Saulius Mikoliunas (1-0, 7e). Le capitaine portugais a ensuite doublé la mise d'une frappe enveloppée qui a terminé sa course dans la lucarne des cages lituaniennes (2-0, 22e).

Gonçalo Paciência a inscrit jeudi son premier but en sélection portugaise Photo: AFP

Au retour des vestiaires, Pizzi a définitivement mis à l'abri le Portugal après que son tir a heurté la barre transversale puis le poteau avant d'entrer dans les filets (3-0, 52e).

Gonçalo Paciência a marqué son premier but en sélection d'un tir à la hauteur du point de penalty (4-0, 56e) avant que Bernardo Silva ne reprenne victorieusement un centre à ras de terre de Ricardo Pereira (5-0, 63e).

Dans la foulée, Silva a servi Cristiano Ronaldo en pleine surface. L'attaquant de 34 ans a alors ouvert son pied droit pour ajuster le gardien lituanien Ernestas Setkus et achever la correction portugaise (6-0, 65e).

Santos n'avait «aucun» doute sur Ronaldo

Après la large victoire sur la Lituanie, le sélectionneur portugais, Fernando Santos s'est exprimé à propos de CR7: «Nous avons fait une très bonne première période, avec un jeu très varié et le contrôle de la rencontre. A la mi-temps j'ai demandé aux joueurs de maintenir le rythme et de continuer à marquer des buts pour en finir avec ce match et penser au prochain. Je savais qu'il (Cristiano Ronaldo, NDLR) était en mesure de jouer (...) son match a mis fin aux doutes sur sa condition physique chez ceux qui en avaient, personnellement je n'en avais aucun et je l'avais dit.»