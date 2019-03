Tenu en échec par la Serbie, lundi soir à Lisbonne (1-1), le Portugal n'a toujours pas gagné dans le Groupe B et il est même devancé par le Luxembourg qui a été tout proche d'accrocher un point à l'Ukraine (1-2). La France et l'Angleterre ont enregistré un deuxième succès.

Sport 4 min.

Le Portugal encore en échec, la France et l'Angleterre déroulent

Tenu en échec par la Serbie, lundi soir à Lisbonne (1-1), le Portugal n'a toujours pas gagné dans le Groupe B et il est même devancé par le Luxembourg qui a été tout proche d'accrocher un point à l'Ukraine (1-2). La France et l'Angleterre ont enregistré un deuxième succès.

(DH). - Malgré le retour de Cristiano Ronaldo, la Selecçao est restée muette face à l'Ukraine (0-0), vendredi à l'Estadio da Luz. Toujours à Lisbonne, ce lundi, les champions d'Europe en titre recevait la Serbie qui restait sur un bon match nul contre l'Allemagne à Wolfsburg (1-1), en match amical.

Tadic a rapidement ouvert le score sur penalty (7e) et c'est Pereira qui a égalisé à la 42e minute.



La troupe de Fernando Santos n'a pu donc faire mieux que match nul 1-1 et reste derrière l'Ukraine et le Luxembourg au classement du Groupe B.

Cristiano Ronaldo est sorti blessé à la 31e minute.



Blessé à la 31e minute, Cristiano Ronaldo devrait manquer à la Juventus lors de son duel face à l'Ajax en quart de finale de la Ligue des champions. Photo: AFP

«CR7», qui venait de faire son retour en sélection vendredi après neuf mois de pause, s'est blessé tout seul sur une accélération. Après une passe mal ajustée de l'ailier du Benfica Rafa Silva dans la profondeur, le capitaine lusitanien a accéléré côté gauche pour empêcher que le ballon ne sorte en touche. Mais après quelques mètres, le joueur de 34 ans a stoppé sa course et s'est mis à boiter.



Il pourrait manquer le quart de finale aller de Ligue des champions de son club, la Juventus, contre l'Ajax Amsterdam, dans deux semaines.

Ross Barkley et l'Angleterre n'ont pas douté au Monténégro. Photo: AFP

Dans le groupe A, l'Angleterre, en démonstration en ouverture contre les Tchèques (5-0), se déplaçait au Monténégro qui restait sur un match nul (1-1) en Bulgarie. La formation de Gareth Southgate s'est retrouvée menée suite à un but de Vesovic (18e). Le défenseur Keane a égalisé à la demi-heure et les Three Lions ont ensuite fait la différence par Barkley (39e), le milieu de terrain de Chelsea s'offrant même un doublé avant l'heure de jeu. Déjà passeur décisif pour le 3-1, Sterling a offert le 4-1 à Kane (71e) et a inscrit lui même le 5-1 (81e).



Les Anglais confirment ainsi leur leadership alors que la Bulgarie est deuxième après son match nul au Kossovo (1-1).



Olivier Giroud a inscrit son 35e but pour les Bleus face à l'Islande. Photo: AFP

De retour de Moldavie après un succès 4-1, les Bleus ont poursuivi victorieusement leur parcours qualificatif à l'Euro 2020 en s'imposant 4-0 face à l'Islande (38e au classement Fifa, à égalité avec la Corée du Sud), au Stade de France. Didier Deschamps avait aligné le même onze qu'à Chisinau. Umtiti, qui était appelé à se reposer en raison de son manque de rythme, était donc bien présent en charnière centrale au côté de Varane et c'est le joueur du Barça qui ouvert le score à la 12e minute.

En inscrivant son 35e but en équipe de France (68e), Giroud est désormais le seul troisième meilleur buteur des Bleus devant David Trézéguet. Mbappé, sur un service de Griezmann, n'a pas été en reste et a inscrit le 3-0 à la 78e minute. Griezmann, quant à lui, s'est offert le 4-0 (84e).

En 14 rencontres (10 v, 4 n), la France n'a jamais perdu contre les Vikings.



La Turquie et l'Albanie ont logiquement dominé la Moldavie (4-0) et Andorre (3-0).



Résultats et classements

Groupe A

Kosovo - Bulgarie 1-1

Montenegro - Angleterre 1-5

Groupe B

Luxembourg - Ukraine 1-2

Portugal - Serbie 1-1



Groupe H

Turquie - Moldavie 4-0

Andorre - Albanie 0-3

France - Islande 4-0







L'Espagne et l'Italie veulent confirmer

(AFP). - Trois points, c'est tout! L'Espagne, qui se déplacera à Malte, et l'Italie, qui recevra le Liechtenstein, ont une belle occasion d'enregistrer une deuxième victoire consécutive dans la course à la qualification pour l'Euro 2020.

Vainqueure vendredi dans la douleur de la Norvège (2-1), la Roja cherchera à retrouver la confiance et l'efficacité à Malte, un adversaire bien plus faible sur le papier mais qui a gagné son premier match des éliminatoires de l'Euro face aux îles Féroé (2-1).

Dans le même groupe, un derby scandinave opposera la Norvège à la Suède. Si les jaune et bleu, quart de finaliste à la dernière Coupe du monde, auront l'occasion de confirmer leur victoire contre la Roumanie (2-1), les Norvégiens joueront un match déjà décisif après leur défaite en Espagne.

L'Italie recevra pour sa part à Parme le Petit poucet de son groupe, le Liechtenstein, pour décrocher un deuxième succès d'affilée après sa victoire 2-0 face à la Finlande.

Grands absents de la dernière Coupe du monde, les Azzurri cherchent à se relancer avec une équipe rajeunie portée par la jeune pépite de la Juventus, Moise Kean (19 ans), auteur d'un but et d'une prestation très convaincante vendredi pour sa première titularisation en équipe nationale.

Dans les autres matches du groupe J, la Grèce se déplacera en Bosnie-Herzégovine tandis que la Finlande tentera de se relancer en Arménie.

Enfin, dans le groupe D, la Suisse, victorieuse vendredi en Géorgie (2-0), recevra le Danemark à Bâle et la Géorgie ira défier les Irlandais à Dublin.

Le programme des matches de ce mardi



Groupe D

20h45: Suisse - Danemark

20h45: Irlande - Géorgie

Groupe F

20h45: Roumanie - îles Féroé

20h45: Malte - Espagne

20h45: Norvège - Suède

Groupe J

18h: Arménie - Finlande

20h45: Bosnie - Grèce

20h45: Italie - Liechtenstein