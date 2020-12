Le calendrier des qualifications pour la Coupe du monde de football est fixé. Les Luxembourgeois joueront leur premier match à l'extérieur, en Irlande. Mais le second match verra Ronaldo et les siens évoluer au Grand-Duché.

Le Portugal attendu le 30 mars 2021

Le calendrier des qualifications pour la Coupe du monde de football est fixé. Les Luxembourgeois joueront leur premier match à l'extérieur, en Irlande. Mais le second match verra Ronaldo et les siens évoluer au Grand-Duché.

(pj avec Bob Emmen) Le sélectionneur national, Luc Holtz, peut commencer à préparer la qualification du Luxembourg pour la Coupe du monde de football 2022. Mardi, le calendrier du groupe A a été publié. La sélection de FLF sait que son premier rendez-vous 2021 aura lieu en Irlande, le 27 mars. Mais trois jours plus tard, les Luxembourgeois recevront rien moins que le champion d'Europe en titre, le Portugal. De quoi assurer un éventuel match de gala pour l'ouverture du nouveau stade national? On peut rêver.

Le 1er septembre 2021, les Lions rouges (qui restent sur une déception) joueront leur second match à domicile, contre l'Azerbaïdjan. Le 4 septembre, Leandro Barreiro et compagnie devront faire face à une tâche difficile en Serbie, avec un match retour dans la foulée le 9 octobre. Le 12 octobre, le Luxembourg retrouvera Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, au Portugal. Les deux derniers duels du groupe A ayant lieu le 11 novembre (en Azerbaïdjan) puis le 14 novembre (à domicile contre l'Irlande).

Un adversaire de plus

La Fédération luxembourgeoise a également appris en début de semaine que l'UEFA et la FIFA avaient décidé d'inclure le Qatar dans le programme du groupe A. Le Luxembourg ne disputant aucun match de qualification pour la Coupe du monde les 24 mars et 7 septembre, les duels avec l'hôte de la prochaine Coupe du monde seront donc disputés ces deux jours. Sachant qu’exceptionnellement, les matchs «à domicile» du Qatar se déroulent en Europe.

Au programme 24 mars 2021: Qatar - Luxembourg

27 mars : Irlande - Luxembourg

30 mars : Luxembourg - Portugal

1er septembre : Luxembourg - Azerbaïdjan

4 septembre : Serbie - Luxembourg

7 septembre : Luxembourg - Qatar

9 octobre : Luxembourg - Serbie

12 octobre : Portugal - Luxembourg

11 novembre : Azerbaïdjan - Luxembourg

14 novembre : Luxembourg - Irlande

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.