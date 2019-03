La France n'a pas manqué son entrée dans ces qualifications pour l'Euro 2020 en allant s'imposer 4-1 en Moldavie alors que dans le même temps, le Portugal et l'Ukraine ont fait match nul 0-0.

Le Portugal accroché par l'Ukraine, la France sans forcer

(ER) - Deux buts en l'espace de trois minutes signés Griezmann (24e) et Varane (27e) peu avant la demi-heure ont placé les hommes de Didier Deschamps sur le chemin de la victoire. Giroud corsait encore l'addition (36e), son 34e but international ce qui lui permet de rejoindre David Trezeguet au troisième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France.

Avec cet avantage de trois buts, les champions du monde se sont facilités la tâche et durant la seconde période, c'est finalement Mbappé qui a inscrit le n°4 (87e) mais le mot de la fin est revenu aux Moldaves avec Ambros qui a sauvé l'honneur (89e), 1-4.



L'Angleterre a également empoché les trois points face à la République tchèque. Sterling (24e) et un penalty dans le temps additionnel de Kane ont donné au match son orientation définitive. Durant, le second acte, Sterling (62e et 68e) a ajouté deux nouveaux buts à son tableau de chasse, le calvaire des Tchèques a pris fin avec un but contre son camp de Kalas (84e) 5-0.



Enfin, le Portugal, champion d'Europe en titre et qui enregistrait le retour de Cristiano Ronaldo en sélection, n'est pas parvenu à s'imposer contre l'Ukraine (0-0). A l'issue de la première journée, le Luxembourg qui a battu la Lituanie 2-1 occupe la tête du groupe B.



Le point

Groupe A

Bulgarie - Monténégro 1-1



Angleterre - République tchèque 5-0



Groupe B

Luxembourg - Lituanie 2-1

Portugal - Ukraine 0-0



Groupe H

Moldavie - France 1-4



Andorre - Islande 0-2



Albanie - Turquie 0-2



L'Italie et l'Espagne revanchardes

Ce samedi, l'Italie, absente du dernier Mondial, et l'Espagne, décevante depuis deux grandes compétitions internationales, lancent leur campagne éliminatoire avec l'envie de retrouver confiance. La claque de la non-qualification pour la Coupe du monde en Russie est-elle digérée? Roberto Mancini et sa Nazionale veulent le prouver sur le terrain, à Udine contre la Finlande.

Ce sera sans Mario Balotelli, qui «n'a pas encore atteint sa forme optimale» malgré ses bons débuts à Marseille selon son sélectionneur. Le technicien a préféré appeler le vétéran Fabio Quagliarella, 36 ans et 21 buts en Serie A au compteur cette saison sous le maillot de la Sampdoria.

Pour l'Espagne, véritable machine à éliminatoires depuis plus d'une décennie, l'accueil de la Norvège à Valence doit être l'occasion de laisser loin derrière elle le catastrophique Mondial. Éviction du sélectionneur Julen Lopetegui, à quelques jours du premier match de la Roja, élimination en 8e de finale par la Russie, deux ans après une élimination au même stade à l'Euro: lourd à digérer.

C'est aussi l'heure de retrouver en Espagne le prometteur milieu de terrain du Real Madrid Martin Odegaard, annoncé comme futur crack à son arrivée en 2015 à 17 ans. Décevant, il a depuis été prêté à des clubs néerlandais. Le sélectionneur Luis Enrique a rebattu les cartes en convoquant plusieurs novices, et en rappelant certains anciens comme le Parisien Juan Bernat. «Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution», a-t-il prévenu.

Enfin, la Suisse fera elle aussi ses débuts dans ces éliminatoires, en Géorgie. Les Helvètes, qui ont créé la surprise en Ligue des nations à l'automne en se qualifiant pour le «Final Four» aux dépens des Belges, sont attendus.

Groupe D

Géorgie - Suisse

Gibraltar - Irlande

Groupe F

Suède - Roumanie

Malte - Îles Féroé

Espagne - Norvège

Groupe J

Liechtenstein - Grèce

Italie - Finlande

Bosnie - Arménie