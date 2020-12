Treize mois après le dernier match contre CR7, le Luxembourg devra à nouveau affronter Ronaldo et les siens, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'équipe nationale de football devra également faire face à la Serbie.

Le Portugal à nouveau sur le chemin des Lions rouges

(ASdN avec Bob Hemmen) - Le suspense est levé. Le tirage au sort des qualifications de la prochaine Coupe de monde ayant eu lieu ce lundi à Zurich, les Lions rouges connaissent désormais leurs adversaires sur la route de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'équipe nationale de football participera au groupe A lors du tour de qualification pour la Coupe du monde de 2022.

Le Luxembourg affrontera le Portugal, la Serbie, l'Irlande et l'Azerbaïdjan à partir de mars prochain. L'ambiance devrait donc être au rendez-vous : «De nombreux Serbes et Portugais vivent au Luxembourg. L'Irlande compte aussi beaucoup de supporters», commente l'entraîneur national Luc Holtz.

Des rencontres dans le nouveau stade ?

L'équipe de Holtz avait déjà rencontré le Portugal (0-3 et 0-2) et la Serbie (1-3 et 2-3) lors des dernières qualifications pour le Championnat d'Europe. Laurent Jans et son équipe ont remporté le match aller contre l'Azerbaïdjan 2-1 lors de la Ligue des Nations. Le match retour s'est néanmoins terminé sans but.

Si la sélection de la FLF pourrait débuter prochainement, les «matchs ne se termineront pas avant mars». La première journée de match aura lieu les 24 et 25 mars 2021, la dixième et dernière du 14 au 16 mars de l'année prochaine.

Les conditions des rencontres restent toutefois encore inconnues. «J'espère que nous pourrons jouer dans le nouveau stade et devant les spectateurs. En outre, il serait important que tous les joueurs nationaux soient à nouveau en forme et prêts à l'action jusqu'au dernier match», a déclaré Luc Holtz.

En résumé Groupe A : Portugal, Serbie, Irlande, Luxembourg, Azerbaïdjan Groupe B : Espagne, Suède, Grèce, Géorgie, Kosovo Groupe C : Italie, Suisse, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie Groupe D : France, Ukraine, Finlande, Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan Groupe E : Belgique, Pays de Galles, République tchèque, Belarus, Estonie Groupe F : Danemark, Autriche, Écosse, Israël, Îles Féroé, Moldavie Groupe G : Pays-Bas, Turquie, Norvège, Monténégro, Lettonie, Gibraltar Groupe H : Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie, Chypre, Malte Groupe I : Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre, Saint-Marin Groupe J : Allemagne, Roumanie, Islande, Macédoine du Nord, Arménie, Liechtenstein

