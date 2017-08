(DH) - Samedi, lors de la troisième journée de BGL Ligue, le Progrès s'est offert un feu d'artifice à Strassen (0-6). Ce dimanche Dudelange s'est assuré un succès d'estime face à la Jeunesse (2-0). Le promu de l'US Esch a encore perdu, cette fois contre le promu rodangeois (0-2).

Six buts avaient été inscrits lors des trois premiers matches de la troisième journée de BGL Ligue et le Progrès s'était offert un feu d'artifice à Strassen en inscrivant la totalité des six réalisations.

Alex Karapetian a réussi un triplé. Manu Françoise, Sébastien Thill et Mike Schneider ont aussi participé à la fête. Avec un point au compteur, Strassen ne respecte pas son tableau de marche et devra serrer la garde. Déjà douze buts encaissés!



Mondorf et Hostert, qui étaient opposés plus tôt dans l'après-midi n'ont pas fait mieux que Differdange et le RM Hamm Benfica (0-0) vendredi soir.

A noter que le promu a terminé la rencontre à dix, René Peters prenant deux cartons jaunes à deux minutes d'intervalle (75e et 76e). Malgré ce handicap, la formation de Henri Bossi est toujours invaincue et compte sept points en trois matches.

Alexsandre Karapetian a causé des misères à une défense de l'UNA à côté de la plaque.

Photo: Fernand Konnen

Niederkorn, après son sans faute, est seul en tête du classement car la Jeunesse s'est inclinée à Dudelange (0-2). La formation de Marc Thomé, bien en place, a été dépassée en deuxième mi-temps après les entrées en jeu de Pokar et de Ibrahimovic du côté des locaux.



Dans le duel des promus, c'est Rodange qui s'est montré le plus réaliste. Deux buts de Menaï et Boulahfar, avant la mi-temps, ont permis au FCR91 d'empocher la totalité de l'enjeu et de compter sept points après trois sorties.

Les résultats

Vendredi



Differdange - RM Hamm Benfica 0-0

Samedi



Mondorf - Hostert 0-0

Strassen - Progrès 0-6



Dimanche



Dudelange - Jeunesse 2-0



US Esch - Rodange 0-2



Dimanche à 18h

Pétange - Rosport



Dimanche à 18h15

Fola - Racing