Le point en BGL Ligue: le Progrès lâche du lest, Dudelange s'échappe

Didier Hiegel Niederkorn n'a pu faire mieux que match nul à Mondorf, sa bête noire (0-0). Tout profit pour Dudelange, vainqueur 2-0 du Racing, qui prend cinq longueurs d'avance. Rodange, battu au Cents (0-2), est le nouveau barragiste.

Quatre buts seulement inscrits lors des premières 45 minutes des rencontres au programme de la 20e journée de BGL Ligue disputées de vendredi et à ce dimanche après-midi. Les divisions offensives se sont rattrapées par après, sauf à Mondorf où le score est resté coincé à 0 partout. Décidément, les déplacements dans la Cité Thermale n'ont rien d'une cure de jouvence pour les Jaune et Noir qui voient le F91 s'échapper à l'issue de cette étape de la compétition.

Dudelange, qui avait pris les trois points à Niederkorn samedi dernier, possède désormais cinq points d'avance sur son dernier rival le plus dangereux à la faveur d'un succès sur le club de la capitale signé Ibrahimovic (57e et 78e). Le trou semble fait. Derrière le duo de tête, la lutte pour la troisième place fait rage.



La Jeunesse a pansé les plaies de son élimination en Coupe de Luxembourg par le Racing, en se vengeant sur une équipe de Rosport qui a concédé sa treizième défaite de la saison à la Frontière (4-1). Des buts signés Kyereh et Stumpf, pour un doublé chacun. Weirich avait redonné un mince espoirs aux visiteurs qui ont désormais encaissé 48 buts et qui doivent se chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Ryan Klapp vient de planter une nouvelle banderille, Differdange est définitivement à terre. Photo: Ben Majerus

Si Niederkorn n'a pas été dans son assiette, que dire de Differdange battu par un rival direct: le Fola? Les visiteurs se sont montrés plus réalistes et empochent la mise (2-0, buts de Seydi et Klapp). Le FCD03, cinquième avec quatre points de retard sur le club doyen devra serrer les rangs et sans doute reporter ses espoirs d'Europe sur la Coupe de Luxembourg.

Vendredi, en match avancé, Strassen avait réalisé une excellente opération en s'imposant sur la pelouse de l'US Esch. Le seul but de la rencontre avait été inscrit par Jager suite à un service de Runser (51e). Grâce à ces trois nouveaux points conquis, la formation de Roland Schaack plaçait Rodange sous pression. Pour échapper à cette place de barragiste, l'équipe de Domenico Micarelli se devait de faire un coup au Cents face au RM Hamm Benfica qui n'avait pris qu'un point depuis son succès sur l'US Esch, il y a un mois (15e journée).

Mais les Aigles ont repris leur envol avant d'aller défier le leader dudelangeois, mercredi, en s'imposant 2-0 grâce à Bukvic et Mokrani.



Enfin, Hostert poursuit son bonhomme de chemin et si Chopin a retardé l'échéance en stoppant un penalty de Peters, les hommes de Henri Bossi ont quand même pris le meilleur (2-1) sur l'Union Titus Pétange qui s'étaient qualifiée en Coupe face au Progrès en semaine. C'est Din Dervisevic (87e) qui a offert les trois points au sixième du classement.



Les résultats



Joué vendredi



US Esch - Strassen 0-1

Joué dimanche



Differdange - Fola 0-2



Titus Pétange - Hostert 1-2



RM Hamm Benfica - Rodange 2-0



Mondorf - Progrès 0-0



Jeunesse - Rosport 4-1



Dudelange - Racing 2-0

La suite du programme

16e journée

Mercredi à 19h30

Dudelange - RM Hamm Benfica



Mondorf - Jeunesse



Titus Pétange - Progrès

Fola - Hostert

Differdange - Rodange

Strassen - Racing

Mercredi à 20h

US Esch - Rosport