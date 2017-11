Niederkorn n'a pas eu à pâtir de la suspension de Karapetian et a facilement écarté Rosport sur le score de 5-0, ce dimanche après-midi, à l'occasion de la douzième journée de BGL Ligue. Le Progrès reste dans le sillage du F91, qui a disposé de l'US Esch (6-1), alors que la Jeunesse grimpe sur le podium. En début de soirée, Hostert a battu Differdange 2-1.

Par Didier Hiégel



La trêve internationale a semble-t-il fait le plus grand bien au club doyen qui s'est remis dans le sens de la marche en écartant la surprenante formation du Cents. Il faut dire que les joueurs de Cyril Serredszum n'ont pas eu le temps de tergiverser, Mersch exploitant au mieux un service de Hadji après moins de trois minutes de jeu.

Le Fola a ainsi pu mettre son jeu en place, faire vivre le ballon, face à un adversaire beaucoup moins tranchant et inspiré que lors de son succès à Niederkorn (1-3). Les locaux allaient ensuite profiter de leur deuxième occasion de but pour se mettre à l'abri (28e). Seydi, le remplaçant de Klapp qui s'est blessé dès la 16e minute, a placé le ballon hors de portée d'Alves. Une fois de plus, c'est Hadji qui a initié l'action pour une passe décisive de Dallevedove.

Le grand attaquant aurait mérité d'inscrire son huitième but de la saison mais Alves s'interposait d'abord avec brio (31e) avant qu'il ne puisse reprendre le ballon repoussé par le portier des Aigles suite à un superbe coup franc de Muharemovic (60e).

Le gardien du RMHB avait auparavant sauvé sa formation en remportant son face à face avec Seydi (53e). Une formation visiteuse plus entreprenante qu'en première période, plus présente aussi dans les duels, mais pas assez précise devant le but de Hym, à l'image de cette frappe non cadrée de Yao (63e), pourtant en bonne position.

La pression exercée sur le but des locaux (frappe de Grivel à la 88e et le coup de tête d'Arantes à la 89e) trouvera sa récompense à la suite du raid de Teixeira mais le RMHB s'est réveillé trop tard. Le Fola repart ainsi de l'avant.



Moussa Seydi a inscrit le 2-0 à la 28e minute.

Photo: Serge Waldbillig

Le Progrès et la Jeunesse dans le rythme



En match avancé, et ce malgré l'absence de Karapetian, mais aussi celle de Sébastien Thill, le Progrès n'a pas mis longtemps à prendre la mesure du Victoria Rosport. Après une tête de Karayer sur le poteau (10e), suite à un service d'Olivier Thill, et un essai de Vogel (12e), c'est Mutsch qui a trouvé les filets de Bürger après une frappe de 20 mètres (21e).

Les Jaune et Noir retrouvaient les vestiaires avec un confortable avantage de deux buts lorsque Schneider concrétisait une occasion initiée par O. Thill (39e). Le premier des deux buts de l'ancien du Cents qui a confirmé sa bonne forme actuelle (72e). Karayer y est aussi allé de son but (66e), son quatrième depuis l'ouverture du championnat. Pas mal pour un défenseur central.

Les hommes de Paolo Amodio ont fait bonne mesure, par Watska (5-0, 81e), et oublient ainsi leur faux pas contre le RMHB avant la trêve internationale.

Avec 27 points, ils restent à une unité derrière le F91 qui a logiquement pris la mesure de l'US Esch, la lanterne rouge. Cette rencontre s'est jouée sur une poignée de secondes avant la pause. Le temps pour Turpel et Er Rafik de trouver le chemin des filets. Après l'heure de jeu, le F91 a enfoncé le clou par Pokar, Couto Pinto, Jordanov et Er Rafik. C'est Martins qui a sauvé l'honneur du promu (1-6, 90e).



Momar N'Diaye s'est montré particulièrement inspiré ce dimanche à Strassen.

Photo: Ben Majerus

Emmené par un N'Diaye des grands jours, la Jeunesse s'est facilement débarrassée de Strassen (3-0). Après un débordement, le centre-tir de l'ancien Messin a été prolongé par Kyereh (36e). Schon avait auparavant retardé l'échéance avec trois arrêts déterminants. Les Bianconeri ont confirmé leur supériorité en seconde période grâce à David Soares, admirablement servi par N'Diaye (62e), puis par Marvin Martins qui a clôturé le score d'une talonnade (0-3, 89e).

L'effet Grettnich au Racing, le FCD03 chute



La Jeunesse a ainsi profité de cette étape du championnat pour déloger le RM Hamm Benfica de la troisième place avant le résultat de Differdange à Hostert ce soir.



Mondorf qui restait sur un bon match nul au stade Emile Mayrisch (1-1) n'a pu faire mieux que 1-1 à Pétange après avoir mené grâce à un but de Touré (53e). C'est Basic qui a égalisé (61e).

Le Racing, où Patrick Grettnich fêtait sa première à la tête de l'équipe, a conquis sa deuxième victoire, mais non sans mal. Jahier, le buteur-maison (2x), et Nakache ont fait plier Rodange (3-2). Boulahfari (59e) et Bahovic (89e) ont été les buteurs visiteurs.



En début de soirée, l'US Hostert a fait chuter Differdange sur le score de 2-1. Les locaux ont fait la différence en deuxième mi-temps grâce à Pomponi (59e) et Wang (74e). Le but de Bastos (78e) a redonné l'espoir aux siens mais les Vert et Blanc ont tenu bon. Sans Perez, suspendu, le FCD03 concède sa cinquième défaite de la saison et recule à la septième place du classement, juste derrière... Hostert.



La prochaine journée verra le F91 recevoir une formation de Differdange sous pression alors que l'US Hostert de Henri Bossi jouera... à Niederkorn.

Fola - RM Hamm Benfica 2-1



Stade Emile Mayrisch, pelouse correcte, arbitrage de M. Busse assisté de MM. Berger et Guzijan (ALL), 345 spectateurs. Mi-temps: 2-0.

Evolution du score: 1-0 Mersch (3e), 2-0 Seydi (28e), 2-1 Teixeira (90e).



Corners: Fola 10 (7+3); RM Hamm Benfica 5 (2+3).

Cartons jaunes: Muharemovic (43e, faute sur Arantes) au Fola; Da Mata (76e, faute sur Dallevedove) au RM Hamm Benfica.

FOLA: Hym; Mersch, Klein (cap.), Chrappan, Sacras; Muharemovic, Dallevedove; Klapp (16e Seydi), Koçur (77e Bernard) , Saiti (68e Corral); Hadji.

Joueurs non utilisés: Clement; Bechtold.

Absents: Cvetkovic, Laterza et Bensi (blessés), E. Cabral, Lopes, Martin-Suarez et Pierrard (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Cyril Serredszum.

RM HAMM BENFICA (4-3-3): Alves; Arantes (cap.), Bukvic, Cabral, Andrade; Souto, Da Mata, Monteiro ; Yao (66e Grivel), Mokrani, Teixeira.



Joueurs non utilisés: Rodrigues, Correia, Lima, Papadopoulos.

Absents: Rizzi (blessé), Gomes (suspendu), Deligny et Veiga (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Dan Santos.

Les résultats

Strassen - Jeunesse 0-3

Progrès - Rosport 5-0

US Esch - Dudelange 1-6

Titus Pétange - Mondorf 1-1

Fola - RM Hamm Benfica 2-1

Racing - Rodange 3-2

Hostert - Differdange 2-1



Frederick Kyereh a inscrit le premier but de la Jeunesse contre l'UNA.

Photo: Ben Majerus





Le programme de la 13e journée

Dimanche 26 novembre

16h: Dudelange - Differdange

16h: Rosport - Racing

16h: Rodange - Fola

16h: RM Hamm Benfica - Strassen

16h: Progrès - Hostert

16h: Mondorf - US Esch

18h: Jeunesse - Titus Pétange