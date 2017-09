Les promus de Kayl-Tétange ont mis un terme à trois défaites de rang alors que le leader Kaërjéng continue son petit bonhomme de chemin. Erpeldange a joué avec son bonheur mais accroche Mamer alors que le derby entre Etzella et Wiltz a vu la victoire des pensionnaires du Deich.

Par Vincent Lommel

Une court revers 3-2 à Rumelange et une fessée 7-0 contre Wiltz avaient plongé Kayl-Tétange en plein doute. Le succès glané lors de la journée inaugurale (1-0 face à Mamer) semblait bien loin. Un bilan de 3 points sur 12 insuffisant. «Le président est descendu dans le vestiaire après la dégelée wiltzoise», observe l’entraîneur Yannick Leroy. «Les Wiltzois sont très forts mais, n’empêche, il convient de mouiller le maillot, de montrer l’amour du club.»

La réception de Mertert/Wasserbillig devait servir à se racheter une conduite. Un score de parité 1-1 (1-0 via Akangay (54e) et 1-1 des oeuvres de Sehovic après une sortie manquée au point de penalty du gardien Sabanovic (80e)) ne comble pas d’aise le coach. «J’aspirais voir une réaction mais je n’ai rien vu ou si peu », peste-t-il. «Nous sommes trop irréguliers.» Capable de bonnes choses comme des moins bonnes, le promu pensait tenir le bon bout. «Une erreur peut arriver, cela fait partie du foot.»



La dernière minute aurait dû être fatale: Buchheit et Okeke, manquant de lucidité, ont gaspillé. «Ce 1-1, je l’assimile à une défaite! Il y a de la qualité dans le groupe. Je lui ai dit qu’être moyen passait en D1, pas en PH. Le match à Vianden en coupe n’est pas prioritaire.»



Le match à Mühlenbach, par contre, aura son importance le 1er octobre. Ce dernier a partagé l’enjeu à Norden 02 (1-1). Mené 2-0 par Erpeldange, Mamer a sauvé les apparences. Rizvani et Sabanadzovic ont sauvé le FCM du camouflet (2-2). Erpeldange engrange sa première unité. Il occupe à égalité le dernier siège avec Grevenmacher battu sur sa pelouse sur un penalty du Rumelangeois Diallo (77e).

Quinze sur quinze pour Käerjéng autoritaire leader



Fidèle à son habitude, l’UNK a démarré en trombe. L’inévitable Poinsignon (10e) et Alunni (40e) ont montré la voie à suivre. L’ancien du RFCUL, Fine Bop aspirait voir Sandweiler déjouer les pronostics. Il n’en fut rien (1-2).

Le derby nordiste entre Etzella et Wiltz a souri aux locaux (2-1). Novic (21e) et Holtz (68e) étaient les artificiers du jour. La réduction du score via Neves (86e), l’exclusion de Faljic (60e) puis celle de Smigalovic (89e) ne changeront rien au dénouement final.

Zéro sur six puis neuf sur neuf, le bulletin de Canach ne laisse planer aucun doute. La Jeunesse est lancée mais elle s'est donnée une sacrée peur en déplacement au Swift. Canach a mené 2-0 (Mukendi et Kanangila) et 4-1 mais l’équipe de Serge Wolf y a cru jusqu’au bout. Les buts de Diomande, Dauphin et Marques ont été inscrits pour la forme (3-5). Le prochain week-end sera consacré à la coupe et lors de la 6e journée, on suivra un Wiltz-Käerjéng.

Les résultats

Kaërjéng - Sandweiler 2-1

Mamer - Erpeldange 2-2

Etzella - Wiltz 2-1

Grevenmacher - Rumelange 0-1

Kayl-Tétange - Mertert-Wasserbillig 1-1

Norden 02 - Mühlenbach 1-1

Swift - Canach 3-5