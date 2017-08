(ER) - Le derby eschois a tourné à l'avantage de la Jeunesse alors que dans le même temps, le Progrès s'est imposé au Racing à l'issue d'une partie spectaculaire et indécise.

Devant près de 700 spectateurs, la Jeunesse n'a pas manqué son entrée en matière dans la compétition face à ses voisins de l'US Esch. Devants au tableau d'affichage après seulement deux minutes grâce à un but rapide de Kyereh, les Bianconeri ont parfaitement géré la suite des débats et ils ont fait la différence en seconde période avec trois nouveaux buts signés Kyereh et N'Diaye, auteur d'un doublé (0-4). Une entrée en matière difficile pour les promus de l'US Esch.



Séduisants sur la scène européenne, les joueurs du Progrès étaient confrontés à un déplacement difficile face au Racing, auteur durant l'été d'un mercato intéressant. Les locaux ont ouvert rapidement le score grâce à Jahier (6e) avant de voir les visiteurs renverser la vapeur en quatre petites minutes (16e et 20e) grâce au duo Karapetian-O- Thill. Le Racing a égalisé à la demi-heure grâce à Shala. C'est au cours de la seconde période que le Progrès a fait la différence. Karayer a placé les Niederkornois aux commandes à la 78e minute (2-3). A notre également l'exclusion de Ferino dans les arrêts de jeu pour un double carston jaune.



Daniel da Mota à la lutte avec Adrien Ferino. Le défenseur du Progrès a vu rouge en fin de partie.

Photo: Ben Majerus

A notre encore la belle victoire du RM Hamm Benfica sur la pelouse de l'Union Titus Pétange 1-0. Comme la saison dernière, les Aigles débutent leur exercice par une victoire. C'est l'ancien Differdangeois Ante Bukvic qui a inscrit l'unique but de la rencontre en fin de première mi-temps.

Pour rappel, samedi, Strassen et Rodange ont fait match nul 2-2 et vendredi, les promus de Hostert ont fait sensation en écartant le champion duelangeois 2-1.



Le point

Hostert - F91 2-1



Strassen - Rodange 2-2



Titus Pétange - RM Hamm Benfica 0-1



US Esch - Jeunesse 0-4



Racing - Progrès 2-3



Dimanche 6 août à 18h30

Fola - Rosport

Dimanche 6 août à 19h

Differdange - Mondorf

Deuxième journée

Samedi 12 août à 16h

Hostert - Racing

Dimanche 13 août à 16h

Mondorf - F91

RM Hamm Benfica - US Esch

Rosport - Strassen

Dimanche 13 août à 19h30

Jeunesse - Differdange

Lundi 14 août à 20h

Rodange - Titus Pétange

Lundi 14 août à 20h19

Progrès - Fola