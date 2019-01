Vincent Thill et Pau ont signé une victoire importante lors de la visite d'Avranches ce vendredi en National alors que Troyes et Christopher Martins ont fait match nul sur le terrain de Béziers.

Sport 2 min.

Le Pau FC s'impose à l'usure, nouveau match nul pour Troyes

Eddy RENAULD Les Luxembourgeois à l'étranger

L'ESTAC a enchaîné une quatrième rencontre sans victoire ce vendredi soir lors de la 21e journée de Ligue 2. En déplacement au stade de la Méditerranée de l'AS Béziers, les Troyens ont signé leur deuxième match nul de l'année 2019 0-0.



Une rencontre sans but mais qui a été fertile en rebondissements. Durant le premier acte, Troyes a manqué un penalty (14e) mais a été sauvé à deux reprises par la barre transversale. Durant la seconde période, ce sont les locaux qui n'ont pas profité d'un penalty en fin de match (87e) alors que les visiteurs ont fini à dix. Quant à Christopher Martins, il a disputé toute la rencontre et a écopé d'un carton jaune à la 77e minute. Au classement, Troyes pointe à la 9e place avec 31 points.



Le prochain rendez-vous est programmé le lundi 28 janvier 20h45 pour la réception de Lens pour ce qui sera le premier de l'année au stade de l'Aube.

En National, le Pau FC a retrouvé le chemin de la victoire à l'occasion de la réception de l'US Avranches pour le compte de la 19e journée 2-0. Il s'agit de la première victoire en championnat depuis le 23 novembre. Grâce à cette victoire, Pau se replace dans le milieu du classement du National avec une 10e place avec 22 points au compteur (18 matches joués).

Pour la première de leur nouveau coach Bruno Irles, Vincent Thill et ses ses partenaires ont livré un match sérieux. Si au repos, les deux équipes étaient à égalité, les locaux ont fait la différence en début de seconde période grâce à Jarju qui a mis à profit une erreur du gardien visiteur pour ouvrir le score (1-0, 47e). Peu après l'heure de jeu, Thill était à la base du second but de la soirée de Jarju (2-0, 61e).



A noter encore que cette rencontre a été interrompue quelques minutes en fin de première mi-temps à la suite d'une coupure de courant qui a plongé le stade palois dans l'obscurité.