En attendant la clôture du marché externe le 31 juillet, les clubs de Promotion d'Honneur ont recruté massivement à l'intérieur du pays. Etat des lieux des mouvement au sein des quatorze protagonistes.

Le nouveau visage de la Promotion d'Honneur

BISSEN

Arrivées: Brian Kutzner (Swift), Cristiano Gonçalves (Etzella), Michal Mroch (Wormeldange), Micael Morais (Norden), Joe Pissinger (Steinfort), Steve Vieira (Mertzig), René Yougbare (Norden).

Départ: Olivier Mabille (Wiltz).

CANACH

Arrivées: Macyl Amiche (Lunéville/FRA), Tobias Baier (Käerjéng), Gary Bernard (Eintracht Trèves/ALL), Houssem Bouzenade (Jarville/FRA), Mamadou Djikiné (Covilha/POR), Joey Do Rosario (Kayl-Tétange), Jean-François Kornetzky (Hostert), Mickaël Léoni (Messancy/BEL), Sébastien Porzi (Kayl-Tétange), Ericson Santos (Sandweiler), Jedilson Varela (Schifflange), Alexandre Vitali (Habay-la-Neuve/BEL), Emile Weber (Mensdorf).



Départs: Jeff Flies (Mensdorf), Stéphane Giorgi (Grevenmacher), Félix Kos (Wormeldange), Tom Maurer (Berbourg), Adrian Pires (Remich), Valentin Roulez (Hostert), Marco Semedo (Rodange), David Texeira (arrêt), Christophe Thiel (Mensdorf).

ERPELDANGE

Arrivées: Pit Bassing (Etzella), Edgar Da Silva (Mertzig), Dany Do Rio (Bastendorf), Mike Ewertz (Boevange), Hugo Gonçalves (Noertzange), Demir Kolic (Etzella).

Départs: Kylian Chalumeau (Berdorf-Consdorf), Ali Sonko, Guimballa Tounkara.

US ESCH

Arrivées: Dany Gonçalves (Sandweiler), Sidney Lima (Steinsel), Pedro Rodrigues (Titus Pétange), David Simoes (Sandweiler).

Départs: Nuno Carvalho (Schifflange), Ahmed Rani (Muhlenbach), Diogo Rocha (arrêt), Thibaut Thonon (Alisontia Steinsel).

JUNGLINSTER

Arrivées: Mika Aquillo (Beggen), Maxence Bas (Bertrange/FRA), Yohann Godard (Uckange/FRA), Roberto Gomes (Merl), Frederico Gallois (Merl), Demir Koljenovic (Hostert), Rayane Laouira (Berbourg), Jérémy Mendes (Hostert), Famory Touré (Belvaux).

Départs: Daniel Fasui (Grevenmacher), Ivan Faustino (Steinsel), Pol Lanners (Wormeldange), Miguel Picarra (Munsbach), Meris Sabotic (Itzig), Mickaël Sarfati (Itzig).

KÄERJENG

Arrivées: Ricardo Borges (Progrès), Momo Diallo (Borussia Neunkirchen/ALL), Tristan Grivel (RM Hamm Benfica), Julien Hornuss (Rodange), Nuno Vilar Rodrigues (F91).

Départs: Alessandro Alunni (RM Hamm Benfica), Tobias Baier (Canach), Basile Camerling (arrêt), Olivier Cassan (Maizières-lès-Metz/FRA), Nene Da Costa (Luna Oberkorn), Alexis Dutot (Mondorf), Aaron Horton, Valentin Poinsignon (Amnéville/FRA).

MAMER

Arrivées: Ben Assa (Bertrange), Tiago Costa (Belvaux), Louty Diomande (Guénange/FRA), Jérôme Georges (Grevenmacher), Goran Gubresic (Racing), Colin Hilbert (Colmar-Berg), Fiston Kuku (Strassen), Siffedine Khemici (Mondercange), Antoine Perkovic (Fola).

Départs: Ahmed Cherif (Grevenmacher), Dine Dango (Hostert), Michiel De Graaf (Lintgen), Claudio Delgado (Aspelt), Amar Sabanadzovic (Lorentzweiler), Makthar Ndour (Lorentweiler), Jacques Plein (arrêt), Bob Simon (Strassen).

MERTERT-WASSERBILLIG

Arrivées: Konstantin Backes (Grevenmacher), Wesley Baumann (Munsbach), Mike Moreira (Biwer), Steve Lacroix (Berbourg), Dylan Vogel (Rosport), Alan Walas (CS Oberkorn), Rodrigo Simoes (Berdorf-Consdorf), Burak Sözen (SV Mehring), Ylber Ibrahimi (Grevenmacher), Cyril Wagner (Bettembourg), Pit Wagner (Berbourg).

Départs: André Almeida (Berdorf-Consdorf), Michal Augustyn (FC Bastendorf), Sebastian Dahm (SV Tarforst/ALL), Jan Fisch (Jeunesse Biwer), Noé Kohl (Berbourg), Alex Pott (Victoria Rosport), Sam Picard (Syra Mensdorf), Benssad Sulejmani (Racing), Yuki Tsuchihashi (Strassen).

MUHLENBACH

Arrivées: Vitor Almeida (Sandweiler), Rachid Boulafhari (Rodange), Fine Bop (Sandweiler), Amel Hodzic (Titus Pétange), Rodrigue Kouayep (Saint-Léger/BEL), Malick N'Diaye (Sandweiler), Ahmed Rani (US Esch), William Rocha (Wiltz), Almir Smigalovic (Etzella).

Départs: Valter Barros (Steinsel), Mithat Hot (Schifflange), Harun Mehanovic (Sandweiler), Etelle Mersch (Wincrange), Edvin Skrijelj (Mersch),

RODANGE

Arrivées: Jeffrey Da Graça (Union Titus Pétange), David Fleurival (Differdange), Khoudo Koriyan (Epinal/FRA), Julien Lacour (Strassen), Hugo Magalhaes (Norden), Deniz Muric (Ethe/BEL), Irwin Ramdedovic (Fola), Marco Semedo (Canach).

Départs: Rachid Boulahfari (Muhlenbach), Daniel Goedert (arrêt), Julien Hornuss (Käerjéng),Vito Marinelli (Grevenmacher), Hakim Menaï (Jeunesse), Jean-Baptiste Planel, Albert Ramdedovic (Reisdorf), Romain Rozier, Guy Tapé.

SANDWEILER

Arrivées: Mirnes Adjarevic (Steinsel), Rafik Aliouche (Hagondange/FRA), Moussa Bakayoko (KE Wervik/BEL), Anton Bozic (Lintgen), Do Maxime Coulibaly (Thionville), Danielson (RM Hamm Benfica), Ervin Huremovic (Racing), Elvis Lima (RM Hamm Benfica), Daniel Mabenga (Jeunesse), Mouamar Mahmutovic (Progrès), Diogo Marques (Steinfort), Harun Mehanovic (Muhlenbach), Alessandro Mongelli (Aspelt), Cleidir Neves (Sandweiler), Iwram Mendes (F91), Christopher Ribeiro (Belvaux), Eros Spinelli (Kehlen), Ibrahima Sylla (Yutz/FRA), Admilson Gomes Tavares (ASL Porto).

Départs: Vitor Almeida (Muhlenbach), Michael Barbosa (Wormeldange), Fine Bop (Muhlenbach), Ericson Duarte (C), Dany Gonçalves (US Esch), Paulo Manaia (Wormeldange), Malick N'Diaye (Muhlenbach), Pedro Pinto (Aspelt), Johan Sampaio (Aspelt), David Simoes (US Esch).

SWIFT

Arrivées: Steven Aurelio (Progrès), Djerison Silva da Veiga (Progrès), Elvis Delgado (FC Lannion/FRA), Mohamed Ghaz (Macon/FRA), Louis Ngalia (FCLJA/BEL), Eldin Nurkovic (Norden), Valentin Sannier (AS Pagny/FRA).

Départs: Amine Belameiri (Thionville/FRA), Geoffrey De Oliveira (Steinsel), Luca Duriatti (Jeunesse), Andrea Moro (Lorentzweiler), Noé Murcia (Lorentzweiler), Alexandre Sacras (Hostert), Raphaël Schott (Bertrange), Jordan Swistek (Differdange), Tim Wiltgen (Wormeldange).

WILTZ

Arrivées: Emir Burkic (NK Ankaran Hrvatini), Maxime Crahay (SV Röchling/ALL), Christian Jans (Norden), Lucas Limbourg (La Hulpe/BEL), Olivier Mabille (Bissen), Mikael Madeira (Mersch), Rick Oliveira (Norden), Diogo Lopes (Tirsense/POR), Gregor Stranen (Norden), Nihad Tutic (Muhlenbach).



Départs: Marcellin Bilali, Haris Faljic (Useldange), Julien Hurbain (FCJLA/BEL), Losseni Keita (Etzella), William Rocha (Muhlenbach), Thomas Vronen (Disons/BEL).

WORMELDANGE

Arrivées: Michael Barbosa (Sandweiler), Felix Kos (Canach), Pol Lanners (Junglinster), Paulo Manaia (Sandweiler), Adrian Maruntelu (Amnéville/FRA), Johnny Pintar (Lintgen), Ivo Silva (Eintracht Trèves/ALL), Tim Wiltgen (Swift).

Départs: Noah Block (Hostert), Michal Mroch (Bissen), Gil Penning (Mensdorf).