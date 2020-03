L'enceinte de Kockelscheuer n'accueillera pas la rencontre Luxembourg - Monténégro du 8 septembre, selon une source proche du dossier. La sélection signera donc ses débuts à domicile en Ligue des Nations au stade Josy-Barthel.

Le nouveau stade ne sera pas prêt en septembre

Jean-François COLIN L'enceinte de Kockelscheuer n'accueillera pas la rencontre Luxembourg - Monténégro du 8 septembre, selon une source proche du dossier. La sélection signera donc ses débuts à domicile en Ligue des Nations au stade Josy-Barthel.

Emporté par l'enthousiasme du tirage au sort de la Ligue des Nations mardi, le sélectionneur national Luc Holtz avait déclaré dans le Luxemburger Wort du lendemain que c'était «une simple question de volonté de savoir si le nouveau stade sera prêt à temps pour le début de la Ligue des Nations». L'Ettelbruckois pointait bien entendu le 8 septembre, date de la réception du Monténégro lors de la 2e journée du groupe C1 en Ligue des Nations. «Luc Holtz est bien gentil, mais il a parlé un peu vite», rétorque une source proche du dossier, qui martèle que «le nouveau stade national ne sera pas prêt avant octobre».

L'explication de cet (énième) retard réside dans «des imprévus liés à des fournisseurs étrangers qui ne permettent pas de tenir les délais», d'autant plus que d'ici là «il y aura les grandes vacances et les congés collectifs». Ceux-ci ne prendront fin que le 26 août, soit moins de deux semaines avant l'échéance de Luxembourg - Monténégro. L'objectif est donc reporté sur la rencontre Luxembourg - Chypre du 9 octobre, toujours dans le cadre de la Ligue des Nations. Mais, précise la même source, «nous devrons d'abord organiser un ou deux matches amicaux dans le nouveau stade, afin de procéder à tous les tests, de lumière, d'infrastructures, de sono, avec le public, etc., avant d'héberger un match officiel». Bref, une répétition générale en bonne et due forme pour s'assurer que tout fonctionne correctement avant de plonger dans le grand bain.

Quant au Luxembourg - Monténégro prévu le 8 septembre, il devrait se jouer au ... bon vieux stade Josy-Barthel. «Bien sûr qu'il existera encore jusqu'à temps que le CSL (le club d'athlétisme de la capitale qui utilise la piste du Josy Barthel, ndlr) dispose d'une nouvelle piste.» Une pelouse neuve, destinée à remplacer celle posée à la hâte fin novembre, devrait d'ailleurs être prochainement appliquée à la route d'Arlon. «Une firme spécialisée a d'ailleurs déjà entamé les travaux de fraisage sous la terre», confirme la même source, «car la terre était trop compacte, ce qui a provoqué des défauts de drainage du terrain». Le nouveau tapis devrait être prêt pour le printemps et accueillir la finale de la Coupe de Luxembourg prévue le dimanche 24 mai.

La saga de la nouvelle enceinte de Kockelscheuer connaît donc son énième épisode. Le budget initial de 60,35 millions d'euros avait déjà été dépassé de 18,45 millions d'euros, une rallonge approuvée en juillet dernier par le conseil municipal de la Ville de Luxembourg. On se rappelle aussi de l'épisode gag, en septembre, de la cabine en bois destinée au speaker et aux représentants de la police et du CGDIS qui avait été purement et simplement «oubliée» avant d'être finalement intégrée dans l'angle supérieur sud-ouest de la structure. Bref, le nouvel écrin, réalisé selon les plans des architectes allemands Gerkan Marg & Partner et de la société luxembourgeoise Beng vient de connaître douze mois de turbulences et accumule les retards. Sa construction a débuté officiellement le 21 août 2017, et alors que son ouverture était initialement programmée pour l'automne 2019, la voilà à présent fixée à octobre 2020...