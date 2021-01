Mi-février, des représentants de l'UEFA sont attendus au Stade de Luxembourg. De leur avis dépendra la date de la première rencontre officielle sur la nouvelle pelouse. Pour un match face au Portugal?

Le nouveau stade joue sa qualification

(pj avec Joe TURMES) Elle aura pris son temps pour sortir de terre; aura choisi une appellation on ne peut plus sobre (Stade de Luxembourg) mais avant de devenir l'enceinte officielle des footballeurs et des rugbymen du pays, il manquait une étape à franchir : obtenir le feu vert des officiels de l'UEFA. Mais la FLF sera vite fixée, a assuré son président Paul Philipp, car des représentants de l'Union européenne de football sont attendus au Grand-Duché, du 10 au 15 février.

La longue et douloureuse gestation du stade national Entamés en 2017, les travaux de la nouvelle enceinte sportive, destinée à accueillir aussi bien les matches de football que ceux de rugby, devraient s'achever au printemps prochain. Retour sur la genèse et les aléas d'un projet ô combien difficile à mener avant une nouvelle visite de chantier ce jeudi.

Des techniciens venus s'assurer que le stade bâti en marge du quartier Cloche d'or remplit bien toutes les exigences pour recevoir des compétitions internationales. Et cet avis est d'autant plus pressant que les amateurs de ballon rond aimeraient bien savoir si le 30 mars prochain l'équipement pourrait accueillir Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise pour son premier match.

Enjeu de taille donc. Cette rencontre (pour la qualification à la Coupe du monde 2022) constituerait en effet la rencontre idéale pour lancer l'infrastructure qui aura coûté plus de 77 millions d'euros. N'en déplaise au «vieux» stade Josy-Barthel qui jouera alors le rôle de remplaçant. Un match Roud Léiwen / Seleção das Quinas serait aussi un cadeau pour les fans de football qui doivent encore attendre - a priori- jusqu'au 6 février pour la reprise du championnat de BGL Ligue.

Cependant, rien ne dit qu'à cette date (et fin mars même) les spectateurs seront acceptés à suivre les parties depuis les tribunes, covid oblige. En l'état actuel, les matches du calendrier officiel doivent toujours se tenir à huis-clos.

