(LW) - Le défenseur luxembourgeois est à l'honneur ce mercredi dans l'hebdomadaire Sport/Foot Magazine dans lequel il évoque son univers: la langue luxembourgeoise, le nord du pays ou encore le stade Josy Barthel. Morceaux choisis.

«Lorsque je suis arrivé à Beveren, beaucoup de gens ne savaient pas que le Luxembourg avait sa propre langue. (...) Cela ne parait pas très éloigné du français, du néerlandais ou de l'allemand mais si je vous parle en luxembourgeois, vous ne comprendrez rien.»

L'ancien joueur de Norden et du Fola évoque également sa région natale. «Enfant, j'habitais à Clervaux, dans le nord du pays. Clervaux est petit mais c'est très joli et particulièrement calme. Les hôteliers prétendent que beaucoup de Parisiens, de Londoniens ou d'habitants d'autres villes bruyantes viennent passer quelques jours à Clervaux pour apprécier le silence et les forêts.»

L'équipe nationale est également abordée dans cet article. «Je regrette qu'il y ait si peu de monde lors des matches de l'équipe nationale mais ce n'est pas vraiment une surprise: notre stade est le plus laid d'Europe. Et ce n'est pas le seul problème. Les Luxembourgeois ne s'intéressent au sport que quand les résultats sont positifs. Actuellement, le stade n'est plein que lors des matches contre la France. Et encore: la plupart viennent pour voir les Français.(...)»

Enfin, le joueur de Waasland-Beveren vante les mérites de la capitale qui est incontournable. «C'est comme Anvers: une ville qui dégage une atmosphère particulière. Luxembourg-ville a un côté moderne mais c'est aussi une ville historique. (...) Pas besoin d'y passer deux semaines mais pour un week-end, c'est parfait.»